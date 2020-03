Bonig i Moreno es reuniran per a abordar qüestions comunes entre Andalusia i la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La presidenta del PPCV ofereix a Puig “lleialtat i ple suport” per a aconseguir un front comú de les CCAA populars per al canvi de model de finançament

Demana al Consell que “defense a la dona” amb mesures positives per a la creació d’ocupació

La portaveu del Grup Parlamentari Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha anunciat una pròxima reunió amb el president del PP a Andalusia, Juan Manuel Moreno, per a abordar qüestions comunes com el canvi de model de finançament, la reclamació de l’IVA de 2017, inversions en infraestructures, en agricultura o el transvasament Tajo-Segura.

Bonig ha indicat que “és una reunió entre presidents autonòmics del PP, des de la lleialtat i el ple suport a Puig per a aconseguir un front comú”.

Isabel Bonig ha explicat que “ahir el president de la Junta d’Andalusia va anunciar converses amb altres presidents autonòmics per a fer un front comú sobre el canvi de model de finançament. El PP sempre ha donat suport a aqueix canvi i en el seu moment, a instàncies de Puig, vaig parlar amb els presidents del PP a Madrid i Múrcia perquè el secundaren. Ara mantindrem una trobada entre els presidents populars d’Andalusia i la Comunitat Valenciana per a abordar no sols el canvi del model de finançament sinó també la reclamació dels 281 milions d’euros de l’IVA de desembre de 2017. Andalucaí, Galícia, Múrcia, Aragó, Balears i Castella-la Manxa ho han reclamat judicialment. L’únic que no ho ha fet és Puig”.

“També parlarem d’inversions, d’infraestructures concretes, d’agricultura, del transvasament Tajo-Segura que és fonamental. Fer un front comú de suport a Puig perquè reclamen tot això. Puig hauria de queixar-se menys i fer més, perquè Andalusia ha baixat impostos i la recaptació ha augmentat un 7% i lidera amb Madrid la inversió estrangera, cosa que està perdent la Comunitat Valenciana.

De cara al pròxim ple, el PP ha presentat una PNL sobre l’ampliació nord del Port de València. “Nosaltres hem oferit el nostre suport per a tirar avant aquesta iniciativa. Volem saber què opina el Consell perquè cada dia diu una cosa i quan Puig parla cada vegada se li entén menys i no acaba d’aterrar”.

També hi ha una altra interpel·lació a la consellera de Transparència sobre “les subvencions irregulars a les empreses del germà Puig” i preguntes al Consell sobre graus d’execució de polítiques d’ocupació, la reclamació dels 1.300 milions d’euros ficticis inclosos cada any en els pressupostos i una tercera pregunta sobre “negociacions i iniciatives del Consell per l’anunci de Puig d’una possible instal·lació d’una planta de bateries per a vehicles elèctrics a la Comunitat Valenciana. Puig és molt de Ximoanuncios però després si t’he vist no em recorde”.

Isabel Bonig, en la setmana de la dona treballadora, ha volgut “reconéixer a les 7.837 dones valencianes que han perdut la seua ocupació en 2020. Faria bé el govern a defensar a la dona amb mesures positives per a la creació d’ocupació que és el millor instrument d’emancipació de la dona. El meu defensa també dels homes que treballen i lluiten tots els díaas per la igualtat real de la dona. No és confrontació de sexes sinó ajuda mútua per a aconseguir una societat justa i igual. Hi ha molts homes que col·laboren, no és l’enemic a batre. Aquestes obvietats cal recordar-les i reconéixer la labor de tots aqueixos homes implicats en la igualtat real. En la nova llei que volen tirar avant ha d’haver-hi seguretat jurídica i no deixar desemparades a les víctimes”.

La presidenta del PPCV ha reclamat a Ribó que exigisca una disculpa pública sobre “una nova agressió a la identitat i la história de la Comunitat Valenciana amb una exposició municipal a Barcelona apropiant-se les falles i les fogueres. “El problema és que es fa amb la complicitat de Ribó i del senyor Puig. Hauria d’eixir i reclamar respecte a l’Estatut de Autonomia i dels nostres senyals d’identitat. No ho farà. Exigim respecte i que el president dels valencians exigisca respecte”.