Bonig insta a “donar la batalla” i “eixir a guanyar” per a defensar la llibertat i l’orgull de ser valencià

El 28A és fonamental perquè només hi ha dos models, el que viu del passat, i el model que mira al futur, amb il·lusió i esperança

“No volem ser més que ningú però tampoc menys perquè no som catalans de segona, som valencians de primera i per això exigim respecte a aquesta terra, a la nostra cultura, a la nostra identitat”

La Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, Bonig anima a tots els simpatitzants i membres del PPCV a “eixir a guanyar” i “donar la batalla” per a “defensar el nostre, la nostra llibertat i l’orgull de ser valencians”.

Així, ha assenyalat que el pròxim 28 d’abril “eixim a guanyar” perquè només hi ha dos models, el que viu del passat, que només mira cap endarrere i que obri velles ferides que recorden a l’etapa més negra d’una Espanya dividida i el model que mira al futur, amb il·lusió i esperança. El model del PP”.

Bonig s’ha referit d’aquesta manera durant una menjada-míting celebrada en la localitat de Gandia al costat del secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha assenyalat que quan el 28 d’abril, el President del PP, Pablo Casado, arribe a la Moncloa i els valencians ens donen la majoria, “durem a terme una triple revolució pacífica que transformarà el present i construirà el millor dels futurs per a tots els valencians”.

Així, ha assenyalat que aqueixa revolució serà fiscal, social i econòmica, que planteja la major baixada d’impostos dels últims anys amb l’eliminació de l’impost de Patrimoni, Donacions i Successions i la baixada d’un 7% de l’IRPF a la classe mitjana.

Isabel Bonig ha assenyalat que el PP respecta la Comunitat Valenciana, la seua llengua i les seues tradicions, “no volem ser més que ningú però tampoc menys que cap perquè no som catalans de segona, som valencians de primera i per això exigim respecte a aquesta terra, a la nostra cultura, a la nostra identitat, i exigim respecte perquè el valencià no siga un element de confrontació, per a la llibertat educativa, per a una terra que està orgullosa de ser espanyola i europea”.

“Si tots volen la gestió del PP, si tots volen reformes, com les que ha aprovat el PP, si tots volen la baixada d’impostos, com les que ha tirat avant el PP, si tots volen la creació d’ocupació, com la que ha liderat el PP, si tots volen a una dona Presidenta de la Generalitat, cal votar al PP”, ha assenyalat.