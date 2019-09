Connect on Linked in

Bonig: “La incapacitat, tacticismo i ego personal de Sánchez ens porten a noves eleccions”

“Qui va ser capaç de conjuminar voluntats per a destruir, amb una moció de censura, ha sigut incapaç de conjuminar voluntats per a construir”, afirma la presidenta del PPCV

“Les retallades han de vindre dels endollats, de les ajudes directes de Presidència, d’entrevistes pagades com la de The Guardian, que ha costat 43.000 euros de diners públics i que és una vergonya”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i Síndica del Grup Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha afirmat hui que “la incapacitat, tacticismo i ego personal de Pedro Sánchez ens porten a noves eleccions”.

Bonig s’ha pronunciat així en els corredors de les Corts sobre les eleccions generals. “No ha fallat la política, han fallat els polítics, i ha fallat qui va guanyar les eleccions: Pedro Sánchez. Qui va aconseguir sumar una majoria per a articular una moció de censura ha sigut incapaç ara. Qui va ser capaç de conjuminar voluntats per a destruir ha sigut incapaç de conjuminar voluntats per a construir”, ha indicat.

Bonig ha recordat que el president nacional del Partit Popular, Pablo Casdo, va oferir a Sánchez un pacte d’Estat i el va rebutjar, i ha recriminat que unes noves eleccions “costaran 170 milions d’euros que podrien anar a la regió de Múrcia, a Andalusia o les zones de la Comunitat Valenciana afectades per la DANA. És una vergonya”.

“La política és el millor instrument per a arribar a acords i millorar la vida dels ciutadans, i això no és política. La política del PSOE i de Sánchez és una política de privilegis al servei únicament del mateix Sánchez”, ha indicat Bonig. La presidenta del PPCV ha afirmat que el PP, “com a partit responsable, estarà ací, anirem a eleccions i espere que els ciutadans prenguen bona nota del que ha fet el PSOE i Sánchez a Espanya i en la Comunitat Valenciana”.

Respecte a com pot influir la falta de Govern d’Espanya en la Comunitat valenciana per falta de pressupostos, Bonig ha assenyalat que “no hi ha pressupostos però sí transferències, que estan marcades per Llei”. Així, ha fet referència a la reunió entre el President de la Generalitat, Ximo Puig, amb la ministra d’Hisenda en funcions i ha indicat que Puig “està fent el ridícul i ha claudicat”.

“El dilluns es va reunir amb la ministra Montero i va parlar d’un avançament del FLA com un gran assoliment, però quan governava el PP el FLA ja es va avançar. Diners hi ha, ha de vindre el que correspon a la Comunitat Valenciana perquè està marcat per Llei”. “Puig té un problema, abans deien que es plantarien davant les retallades i ahir va reconéixer que anava a haver-hi retallades. El PP no tolerarà les retallades en drets socials dels valencians. Les retallades han de vindre dels endollats, de les ajudes directes de Presidència, d’entrevistes pagades com la de The Guardian, que ha costat 43.000 euros de diners públics i que és una vergonya”.