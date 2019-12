Bonig: “La llibertat educativa i el Tajo-Segura continuaran sent les dues grans batalles del PP en defensa de la Comunitat”

Connect on Linked in

· “Si la investidura de Sánchez tira avant amb Podemos i nacionalistes serà un model de molt d’anunci i poca gestió, que és el que tenim en la Comunitat Valenciana”

· “Posarem a la disposició de la comunitat educativa els serveis jurídics del partit per a defensar en els tribunals la llibertat dels pares que Puig està llevant”

· Demana a Puig que defense a la Comunitat Valenciana. “Torra i ERC continuen parlant de la independència dels ‘Països Catalans’ i Puig no diu absolutament res”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha assenyalat hui que el PP “continuarà lliurant dues grans batalles en defensa dels ciutadans de la Comunitat Valenciana: la llibertat educativa i el manteniment del transvasament Tajo-Segura”.

Bonig s’ha pronunciat així a Almoradí, durant una visita al municipi al costat del president nacional del Partit Popular, Pablo Casado, i el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón. “Casado és un home de paraula. Va estar uns dies després de la DANA que va causar estralls a la Vega Baixa i es va comprometre amb l’alcaldessa d’Almoradí al fet que estaria ací donant suport, i així ha sigut”, ha manifestat Bonig, qui ha destacat que amb la de hui són 19 les vegades que el president nacional ha visitat la Comunitat Valenciana enguany. Després de la visita a Almoradí s’han desplaçat a Callosa del Segura.

La presidenta del PPCV ha assenyalat que si la investidura de Pedro Sánchez tira avant amb Podemos i nacionalistes, “serà un model de molt d’anunci i poca gestió, que és el que tenim en la Comunitat Valenciana amb PSPV, Compromís i Podem”. Així, ha indicat que tres mesos després de la gota freda que va arrasar principalment el sud de la Comunitat Valenciana “veiem com els agricultors es queixaven amargament fa uns dies per no haver rebut les ajudes promeses. Es van perdre a més de les collites moltes cases i hi havia un problema immediat de situar a aqueixes famílies que ho havien perdut tot, però el Consell i la seua àrea d’Habitatge estan en altres coses”.

Bonig s’ha referit també al transvasament Tajo-Segura i ha assenyalat que Puig “només encerta quan rectifica i fa cas al PPCV, que li va demanar que recorreguera l’orde ministerial de Sánchez sobre els 7,5 metres cúbics per al mes de desembre i exclusivament per a consum, deixant fora als regants”. “El Partit Popular és el partit del Pacte de l’Aigua. El memoràndum va suposar un acord entre cinc comunitats governades pel Partit Popular on tots van cedir en benefici de l’interés general i dels ciutadans”, ha recordat.

Imposició lingüística

La presidenta del PPCV ha fet també una defensa de la zones castellanoparlants de la Comunitat Valenciana, com la Vega Baixa. “Són tan valencianes com les zones on es parla valencià, però estem veient el procés de catalanizacion que Puig està portant. La imposició lingüística que el Partit Popular, gràcies amb el suport de la societat, va parar fa dos anys en els tribunals s’imposarà ara en Secundària, en FP, en ESO i en educació per a adults”, ha indicat Bonig.

La dirigent popular ha reiterat que el PP “no permetrà que el mateix procés de catalanizacion que es va començar a Catalunya fa 20 anys amb l’adoctrinament a les escoles es repetisca ací” i ha anunciat que després de les festes de Nadal i any nou el PPCV mantindrà una reunió amb a comunitat educativa. “Posarem a la disposició de tota la comunitat educativa els serveis jurídics del partit per a lluitar i defensar en els tribunals el que Puig està llevant els valencians, la llibertat dels pares a l’hora de triar lliurement la llengua en la qual volen educar als seus fills”.

Finalment, la presidenta del PPCV ha interpel·lat al President de la Generalitat i li ha demanat que defense a la Comunitat Valenciana. “Torra i ERC continuen parlant de la independència dels ‘Països Catalans’ i Puig no diu absolutament res. Si el PSPV i el PSOE no defensen la cultura, la tradició, la història i l’encaix constitucional d’aquesta comunitat el farà el Partit Popular”, ha conclòs.