Bonig: “La valoració dels pacients de la sanitat valenciana està 10 punts per davall de la mitjana nacional”

Connect on Linked in

L’Associació de defensa de la sanitat pública revela que hi ha menys llits per habitant, menys mèdics o infermers per habitant i s’inverteix menys

· Catalá: “L’antiga Fe ha passat de ser una referència per a la ciutat a la imatge de la vergonya per la falta d’inversió del PSOE i Compromís”

· JJ Zaplana: “Puig i Oltra estan generant una decadència del sistema sanitari amb un efecte directe sobre professionals i sobre pacients”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha explicat hui que l’Associació de defensa de la sanitat pública valenciana revela que la valoració de la sanitat valenciana per part dels pacients està 10 punts per davall de la mitjana nacional, “perquè tenim menys llits per habitant, menys mèdics o infermers per habitant i s’inverteix menys. Aquest és l’exemple de la falta d’inversió del Consell de Puig”.

La presidenta del PPCV ha participat hui en un acte de la campanya #RetalladesTour per a denunciar les retallades del Consell del Botànic. Bonig ha visitat l’antiga Fe de València acompanyada per la portaveu del PP a l’Ajuntament, Mª José Català, i el portaveu de Sanitat en Les Corts, José Juan Zaplana.

“Amb aquesta campanya portem ja recorreguts multitud de municipis de la Comunitat Valenciana com Torrent, Almassora, Alzira, Vila-real, Peníscola, Elda o Alacant. Hui estem a València, veient un hospital que era una referència per a la ciutat i que dinamitzava el barri. L’hospital es va traslladar a la nova Fe, que és un hospital líder i que es va construir sota mandats del PP, però aquesta antiga localització ha quedat abandonada”, ha indicat.

Bonig ha assenyalat que “qualsevol retallada suposa una limitació de drets, però en sanitat les conseqüències van més enllà perquè el retalles poden matar. Això és el que ens deien PSPV i Compromís quan el PPCV governava, són paraules seues i la realitat és que els valencians, hui, tenim un greu problema amb el Govern de Puig”.

La presidenta del PPCV ha explicat que segons les dades del Ministeri el segon problema per als valencians és la sanitat. “Per al 89% dels valencians les llistes d’espera són el major problema que tenim en la sanitat valenciana. En els últims quatre anys, amb el Consell de Puig i Oltra, sis valencians han passat cada dia a engrossir les llistes d’espera en sanitat. Amb les últimes dades conegudes hi ha 66.659 ciutadans de la Comunitat Valenciana en llistes d’espera, esperant a una operació quirúrgica o al fet que els veja un especialista”.

“No obstant això –ha continuat-, Puig està més preocupat per tapar les presumptes irregularitats de les empreses dels seus germans que en la sanitat valenciana”. Bonig ha demanat a Puig que publique les dades de les llistes d’espera de l’últim trimestre, que havien de donar-se a conéixer aquest mes d’octubre. “El mes està a punt d’acabar i no tenim les dades. Espere que abans del 10 de novembre, en un exercici de transparència, es donen a conéixer i que la gent vaja a votar sabent quina és la realitat”.

Català: “Cinc anys, un nom i zero inversions”

Per part seua, la portaveu del PP a l’Ajuntament de València, Mª José Català, ha indicat que l’antiga Fe “ha passat de ser una referència per a la ciutat a la imatge de la vergonya per la falta d’inversió del PSOE i Compromís en inversions a la ciutat”

Català ha recordat que el PP tenia previst invertir 65 milions d’euros en el complex per a crear el nou hospital Arnau de Vilanova i poder atendre els veïns de la zona i dinamitzar el barri. Teníem un projecte aprovat i sòlid, que el Botànic va paralitzar res més arribar i fins ara només ha fet una acció: posar-li nom i anunciar que el centre es cridaria Ernest Lluch. D’inversions només han executat 900.000 euros de 10 milions que tenien. El resum de la seua falta de gestió és cinc anys, un nom i cap inversió”.

Així mateix, ha criticat l’actitud de l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó. “Mai ha exigit a la Generalitat que invertisca de debò a la ciutat. Està mut per a reclamar i sord per a escoltar als veïns de València”.

Finalment, el portaveu de Sanitat del GPP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha afirmat que Puig i Oltra “estan generant una decadència del sistema sanitari amb un efecte directe sobre professionals i sobre pacients”. “De 57 milions d’euros que hi havia per a centres de salut només han executat 20 milions, menys de la meitat. I tampoc s’inverteix en equipament”.