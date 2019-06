Bonig lamenta l’espectacle de l’esquerra “amb el repartiment de butaques i metres quadrats”

Connect on Linked in

La presidenta del PPCV demana als grups d’esquerra “ocupar-se dels problemes que preocupen els ciutadans”

La portaveu del PP en les Corts, Isabel Bonig, ha lamentat l’espectacle que està oferint l’esquerra “amb el repartiment de butaques i metres quadrats”.

Bonig ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió de la Junta de Síndics. “L’espectacle que està oferint el Botànic espanta una mica. Només estan en quantes cadires es reparteixen, quantes vicepresidències, si hi haurà investidura, si hi haurà acord… veig una mica vacil·lant al Botànic. Fa l’efecte que els seus interessos partidistes estan per damunt dels interessos dels ciutadans. No semblen demostrar que tenen projecte perquè l’única cosa que volen són les butaques amb l’afegit de Podemos que ve amb ganes de tindre protagonisme malgrat els seus resultats i els escons que té i ara discuteix pels metres quadrats i la posició dels escons”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “espere més agilitat en els grups per a poder entrar a ocupar-nos del que ocupa i preocupa realment els ciutadans i als valencians. L’espectacle que estan oferint amb el repartiment de metres i butaques és lamentable. Ja és moment de posar-se a treballar amb el ple d’investidura, celebració de comissions, designació de senadors territorials i com més prompte millor es desembossen els acords municipals millor per a posar-se a la feina a solucionar els problemes dels ciutadans”.

Per a Bonig, “nosaltres hem assumit el resultat de les eleccions i, encara que nosaltres hem reduït la diferència dels blocs i només han guanyat per tres escons, la victòria ajustada els permet formar govern encara que haja sigut castigat el seu projecte. Caldrà deixar-los que es posen d’acord”.

La presidenta popular s’ha referit també a la reunió que mantindrà demà amb el Síndic de Ciutadans en les Corts. “És una primera presa de contacte per a abordar el futur de determinades administracions encara que als ajuntaments sempre és bo comptar amb les organitzacions locals. En concret, en la Diputació i Ajuntament d’Alacant els possibles pactes estan encarrilats per la bona relació entre els interlocutors. Cal respectar el que diguen els territoris que són els qui han de pactar, respectant sempre la llista més votada dins de les parts”.