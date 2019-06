Bonig lamenta que “el Botànic només es preocupe del repartiment de càrrecs a costa dels valencians”

Connect on Linked in

Per a la presidenta popular, “crearan una estructura més gran, més costosa i menys eficient que han de pagar els valencians”

La portaveu del PP en les Corts, Isabel Bonig, ha lamentat que l’esquerra “només es preocupa del repartiment, d’una estructura més gran, més costosa i menys eficient que han de pagar els valencians”.

Bonig ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió de la Junta de Síndics de les Corts.

Isabel Bonig ha lamentat l’espectacle que està oferint l’esquerra. “Lamentablement estem en això. Mentrestant, del pla de xoc contra la sanitat pública en portes de l’estiu amb els problemes d’atenció primària no se sap res, de les retallades de les ambulàncies en les zones d’interior no se sap res, de les garrotades judicials en matèria educativa amb el curs a punt de començar tampoc se sap res, dels 1.500 milions d’euros de les retallades que demana el govern Sánchez no se sap res, ni de l’anul·lació dels concursos a empreses de residències de tercera edat amb retallades en alimentació i personal…. aquesta és la nova política”.

La presidenta popular ha indicat, recordant la cobla, que “veient les negociacions, sembla que el teu és pur teatre, falsedat ben assajada, estudiat simulacre. Des de fora tot això es veu amb preocupació perquè ens havien venut que la relació en el Botànic era fantàstica, l’acord era perfecte i que necessitaven altres quatre anys per a acabar un projecte que ha deixat més alumnes en barracons que en 2015, més llestes d’espera sanitàries i més deute. Però el que importa de debò sembla que és qui ocupa les butaques i el repartiment de conselleries”.

Per a Bonig, “pel que sembla, tot se soluciona amb més administració i més càrrecs públics a costa dels contribuents. Tot això ho paguen els valencians. Els problemes dels ciutadans s’engrandiran amb una estructura més gran, amb més alts càrrecs i menys eficient, amb més cost públic i que provocarà retallades. Només parlen de butaques, metres quadrats i escons. Entenc que la gent estiga enfadada amb el que està veient perquè això no és política”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “hem deixat per a la pròxima Junta de Sindics la distribució d’escons que es convertirà en un dels grans problemes, com si no existiren uns altres. Pel que sembla no cal prendre cap decisió que puga incomodar a un soci amb el qual cal f