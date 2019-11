Bonig lamenta que “Puig demane negociar amb els separatistes mentre ell és incapaç de parlar ací amb l’oposició”

“Puig representa a aqueix socialisme que, amb la condició de mantindre el poder, és capaç de trencar amb quaranta anys de convivència”

La líder popular mostra la seua sorpresa pel conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia i la justícia cubana, “un règim dictatorial”

Corts, Isabel Bonig, ha assenyalat que “mentre Puig demana negociar amb els separatistes ell és incapaç de parlar ací amb l’oposició”

Respecte a les declaracions de Puig sobre la seua visita hui a Barcelona, Isabel Bonig ha manifestat que “ens sembla correcte mantindre bones relacions comercials amb Catalunya, però el problema és com se situa en el panorama. Puig diu que cal desfronterizar la política i parla de diàleg i negociació. Però ens preguntem amb qui i per a quin, si és per a trencar Espanya, per a pactar amb partits amb els seus dirigents condemnats per sedició, per a reconéixer que Catalunya és una nació com diu el senyor Sánchez o per a reconéixer el paisos catalans. El senyor Puig parla de negociar amb Torra i va ser qui va rebre en el seu moment a Puigdemont i Torra”.

Isabel Bonig ha indicat que “Puig està més pròxim a les tesis d’Iceta que Garcia Page o Fernández Vara. Aqueix el problema del PSOE que hi ha dos socialismes i s’està imposant el socialista pragmatisme del senyor Sánchez que només vol el poder coste el que coste i li és igual trencar amb quaranta anys de convivència”.

La líder popular s’ha preguntat com es pot pactar amb algú que no accepta les regles del joc. “Apel·la al diàleg i al tarannà amb els separatistes, diu que cal negociar però amb mi és incapaç de fer-ho malgrat que li vaig tendir la mà perquè estiguera lliure de nacionalistes i podemitas. Diu que cal parlar amb els insurrectes però amb la líder de l’oposició no es parla i li la mana a corrals. Puig està amb les tesis de Marzà i del PSC, amb aqueix partit socialista que amb la condició de mantindre el poder està disposat a negociar i pactar qualsevol cosa i trencar la sobirania nacional que és la que permet la igualtat de tots els espanyols. No es pot negociar amb qui no respecta la llei, l’Estat de dret i la Constitució”.

Respecte a la llei de compañamiento, la líder popular ha indicat que “ens sorprén que per quarta o cinquena vegada no s’introduïsquen modificacions per a evitar el descontrol, és més es lleven controls a les subvencions. S’ha aprofitat aquesta llei per a llevar controls. No sé per a què volem tantes agències antifraudes si després no actuen. Que l’agència antifrau contracte a Garzón és una aixecada de camisa, algú que ha sigut expulsat de la carrera judicial per prevaricació”.

Finalment, Bonig també ha mostrat la seua sorpresa per la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia i la justícia cubana, un règim dictatorial. El que ha de demanar és democràcia i llibertat com va fer el Rei. És lamentable que ens dediquem a aquestes co en lloc de com acabar amb les llistes d’espera en sanitat que és una vergonya, o com acabar amb els barracons escolars, o per exemple com modernitzar l’administració pública valenciana perquè es controlen les subvencions i no succeïsca el que ocorre amb les empreses del germà del senyor Puig”.