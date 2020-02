Bonig lamenta que Puig rebutge un front comú per a defensar els interessos dels valencians

Connect on Linked in

La portaveu del Grup Parlamentari Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha lamentat que Puig rebutge un front comú per a defensar els interessos dels valencians. Prefereix ser socialista abans que president dels valencians”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “els seus canvis de criteri són constants, amb una total falta de gestió i acció política. No sols ací també a nivell nacional. Hui mateix el BCE ha donat 300 milions d’euros a Itàlia per la gota freda i zero a Espanya perquè el Ministeri d’Hisenda no respon. On està la ministra d’Hisenda Chiqui? buscant a Abalos. I on està Ábalos? Passejant a Miss Delcy per Barajas”.

La síndica popular ha indicat que “els seus anuncis vacios de contingut i de pressupostos són constants” i ha posat com a exemple “el Port de València, la privatització sanitària que ara s’acudeix als hospitals privats per a lluitar contra les llistes d’espera, la gestió dels ports amb Balearia, l’eliminació de l’impost de successions i donacions…”

“Quan la corrupció afecta al partit i a la seua família s’han acabat les comissions d’investigació i utilitza tots els mitjans a la seua disposició per a atacar a l’oposició i embullar. On mes evident és la seua mentida en la defensa dels interessos dels valencians. Puig ha passat de muntar pollastres a passar a ser el mes semblança a un governador civil”, ha indicat.

La líder popular ha manifestat que “el PPCV sempre li va donar suport en totes les seues reivindicacions en el passat. Ara que toca reclamar el que els correspon als valencians, els 281 milones de l’IVA, ara és més socialista que president de tots els valencians”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “ho hem intentat tot per a formar un front comú. I m’ha dit que no. Estic fent el que Puig hauria de fer com a president. El que sí que fan Lambán a Aragó, García Page, a Astúries o fins i tot Armengol a Balears”.

La presidenta popular ha oferit a Puig un acord. “Si hui garanteix que el Consell aprovarà iniciar el procés judicial per a reclamar el que ens correspon trenque aquest requeriment. Preferisc un front comú a fer la guerra política pel nostre compte. És la noble causa de la defensa dels interessos dels valencians”.

La líder popular ha assenyalat que “no ens ha quedat clar si recorre o no. Prefereix ser socialista a president de tots els valencians. El PP portarà als tribunals al govern per a defensar els interessos dels valencians perquè Puig és evident que no ho farà. Abans anunciava impugnacions i denunciava davant el Tribunal Constitucional els pressupostos de l’Estat amb Rajoy. Ara calla perquè governa el PSOE i no el PP”.

Finalment, Isabel Bonig li ha regalat a Puig olie de Sant Blai de Torrent “perquè li de força en la gola per a reclamar els interessos dels valencians. Siga el president dels valencians i no el secretari general del PSPV”.