Bonig planteja a Puig una trobada nacional entre comunitats turístiques per a unificar criteris de cara a l’estiu que reactiven el sector

· “Necessitem una reactivació progressiva i segura del turisme”

· Es reuneix a Alacant amb el seu alcalde Luis Barcala

· Denuncien l’exclusió de les ajudes del govern a sectors molt representatius com el calçat, tèxtil, joguet o la ceràmica

· “Encara no hem escoltat a Puig dir res de la sentència de l’educador condemnat ni assumir cap responsabilitat política”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha propuestoa Ximo Puig que lidere una trobada nacional entre comunitats turístiques per a unificar criteris de cara a l’estiu que reactiven el sector.

La presidenta popular ha mantingut una reunió a Alacant amb l’alcalde Luis Barcala on ha incidit en el sector turístic com a fonamental per a una Comunitat i una província turística com aquesta.

Isabel Bonig ha demanat a Puig que “lidere d’una vegada per sempre alguna cosa a nivell nacional i s’avance. Necessitem reordenar les nostres vacances i turisme de cara al postcovid per això li propose que la Comunitat Valenciana propose una trobada a nivell nacional amb altres comunitats autònomes eminentment turístiques com Balears, Canàries, Catalunya, Múrcia, Andalusia… juntament amb el govern d’Espanya per a establir protocols sanitaris clars, corredors segurs en els aeroports i uns criteris homogenis per a totes les autonomies. O ens posem de debò a treballar i fer menys Ximoanuncios i demagògia i a posar tots els diners en la reactivació o difícilment les empreses, pimes i autònoms del sector podran tirar avant al cap d’un any de retallades amb la pandèmia”.

La presidenta popular ha assenyalat que “Puig el nostre suport per a això i té l’ajuda de les administracions del PP per a aqueixa trobada que és fonamental per a salvar l’estiu. Necessitem una reactivació progressiva i segura del turisme, juntament amb l’economia i la gestió sanitària”.

Bonig ha explicat que “nosaltres des del PP formulem proposades com aquesta trobada nacional per a afrontar un turisme que representa el 14% del PIB. Ens preocupen els problemes de la gent. El que interessa de veritat als ciutadans és què farem per a acabar amb les cues de la fam, portar inversions o com millorem les llistes d’espera”.

“Ara veiem que no es complirà el que van prometre tant Puig com Sánchez d’aconseguir la immunitat de grup a l’estiu. No s’arribarà al 70% de vacunats malgrat les promeses, un altre Ximoanuncio de Puig. La seua paraula no val res. Per això demanem agilitat en la vacunació per a poder reprendre l’activitat econòmica com més prompte millor”.

Més ajudes

La presidenta popular ha assenyalat que “els ciutadans podran comparar entre els llocs on governa l’esquerra i on governa el Partit Popular. On governa el PP és baixada d’impostos i gestió eficaç i eficient en dos sentits: d’una banda en l’atenció i emergència social, en l’atenció sanitària i també en la gestió econòmica. Alacant és un exemple del que s’està fent en els llocs on vam governar, també en la Diputació d’Alacant, amb ajudes directes a tots els sectors afectats”.

Isabel Bonig ha afirmat que “a Alacant l’ajuntament comença a pagar les ajudes del Pla Resisteix que es tramiten a través municipal la setmana vinent”.

La líder popular ha lamentat que “malgrat les ajudes anunciades per Puig i Sánchez, el 15% de la indústria tradicional manufacturera de la Comunitat es quede fora de les ajudes, en concret calçat, tèxtil, joguet, ceràmica. Són sectors molt representatius. Des del PP proposem que el Pla Activa de 1.078 milions d’euros que li presentem a Puig que també inclou les partides d’on traure’l, es destinen a negocis, pimes i a aqueixos sectors exclosos del govern d’Espanya amb ajudes directes en vena”.

Sentència judicial

Finalment, Isabel Bonig també s’ha referit a la sentència judicial que condemna a cinc anys a un educador per abusos a una menor. “La gravetat de les afirmacions de la sentència sobre el paper d’Igualtat van més enllà d’Oltra. Puig hauria de deixar d’amagar-se, eixir a donar explicacions i assumir responsabilitats polítiques perquè és ell el president i qui dirigeix l’acció del govern. Hi ha una sentència que justifica una comissió d’investigació en Les Corts perquè no va haver-hi una actuació correcta de la Conselleria i no es va defensar a la menor. Volem que s’estudie què està passant en els centres de menors. Encara no hem escoltat el senyor Puig dir res d’aquesta sentència”.