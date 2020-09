Bonig presenta a Torrent la moció per a frenar l’ocupació d’habitatges que presentarà el PP en tots els ajuntaments

Connect on Linked in

Bonig: “hi ha 25.000 valencians esperant un habitatge públic, però el Consell té 840 buides i hi ha 1.300 ocupades il·legalment”

Mompó: “no hi ha cap Estat democràtic lliure que no defense de manera oberta el dret a la propietat privada dels ciutadans”

Folgado: “Torrent és una de les ciutats més castigades per l’ocupació il·legal d’habitatges, no sols en el Nucli urbà sinó en El Vedat, les urbanitzacions del terme i Calicanto, com s’ha pogut veure en tota Espanya este cap de setmana”

La Portaveu del PP a la ciutat de Torrent, Amparo Folgado ha rebut este matí a l’Ajuntament de Torrent a la Presidenta Regional del PP, Isabel Bonig, al President Provincial del PP, Vicent Mompó i al Diputat Nacional, Luís Santamaría amb els qui s’ha reunit per a tractar la problemàtica de l’ocupació il·legal d’habitatges.

Bonig ha assenyalat que més de 1300 habitatges del parc públic de la Generalitat estan ocupades il·legalment, i 840 buides perquè el Consell no inverteix i això “és una estafa” per a les 25.000 famílies a la Comunitat Valenciana que estan en llista d’espera esperant i complint la llei perquè Puig els done un habitatge amb un lloguer social. “Hi ha moltes famílies que segueixen el seu procediment, s’apunten en una llista, presenta la documentació i guarda torn, però hi ha uns altres que peguen una puntada i ocupen, i això és el que no podem consentir”, ha assenyalat.

Per això, el PPCV ha proposat que els diners “de tots eixos nous nomenaments d’alts càrrecs, assessors i comissionats es dedique a rehabilitar eixos 840 habitatges perquè vagen destinades a 840 famílies vulnerables que el necessiten. Això es diu política per a les persones la resta demagògia”.

Bonig ha resumit les cinc claus del projecte de llei: pretén que els ocupes no tinguen més dret que el legítim propietari; estableix un termini de 12 a 24 hores perquè voluntàriament la persona que ha ocupat il·legalment un habitatge puga anar-se i, després d’eixe temps, es pot iniciar el procediment; preveu que no es permeten els empadronaments de gent que haja ocupat il·legalment un habitatge, “són nuls de ple dret, perquè no puga accedir a una sèrie de beneficis que atorga el municipi de la localitat” ja que “no podem donar carta de naturalesa a la il·legalitat”.

A més, contempla la reforma del Codi penal per als delictes relacionats amb l’ocupació il·legal relacionat amb màfies i que a les comunitats de propietaris i de veïns puguen actuar en el cas d’una ocupació il·legal. “Esta proposta exclou a les persones vulnerables, l’ocupació il·legal no pot ser substitutiva de la nefasta política d’habitatge públic del senyor Sánchez i de Puig”.

A la Comunitat Valenciana en els últims cinc anys no s’ha desenvolupat ni 1 m² de sòl públic per a gent necessitada

Bonig ha enlletgit que Puig dilluns passat en el debat de Política general diguera que l’ocupació il·legal no és un problema quan a Espanya ha crescut hi haja un 58% en els últims anys. És més, ha explicat, en segons les dades del Ministeri de l’Interior, a la Comunitat Valenciana en 2019 va haver-hi 496 ocupacions il·legals denunciades enfront de les 566 que hi ha hagut només en estos sis mesos de 2020. És a dir, ha afegit, un 14% més en només sis mesos

Esta norma, ha afegit, no afecta a les persones vulnerables, només a les màfies que estan utilitzant “la poca rectitud i energia dels governs locals, autonòmics i nacionals de l’esquerra per a atallar este fenomen. No podem avalar la política d’ocupació il·legal com una política substitutiva a la nefasta actuació dels governs d’esquerra del PSPV, Compromís i Unides Podem per no dur a terme polítiques públiques de creació d’habitatges públics per a gent necessitada”.

El PP provincial proposarà un conveni amb el col·legi d’advocats per a assessorar els ajuntaments i atendre les víctimes

Per part seua, el President Provincial del PP, Vicent Mompó ha defensat a l’Ajuntament de Torrent que «no hi ha cap Estat democràtic lliure que no defense de manera oberta el dret a la propietat privada dels ciutadans». Per al dirigent provincial el Govern que encapçala Pedro Sánchez hauria de «actuar ja contra els okupes» i no mirar cap a un altre costat ni sumar-se a la justificació que fa Podem d’esta mena d’actes delictius.

En el cas de la Diputació de València, el Grup Popular reclamarà la creació d’una oficina –a través d’un conveni amb el Col·legi d’Advocats– per a prestar assessorament jurídic als ajuntaments i coordinar les accions de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat amb les policies locals.

Esta oficina també prestaria assessorament en mediació per a atendre les víctimes d’ocupacions il·legals d’habitatges i a les comunitats de veïns dels immobles que es vegen afectats per esta xacra social.

Vicente Mompó ha recordat que a Torrent hi ha okupacions «a la urbanització de Calicanto i en molts altres llocs de la província com Chiva, Alberic i en altres poblacions de les comarques de la Costanera, l´Horta Nord i l´Horta Sud. És alguna cosa que s’ha estés per tota la nostra geografia».

Torrent una de les ciutats més afectades per l’ocupació il·legal d’habitatges

La Portaveu del Partit Popular a Torrent ha denunciat la problemàtica de l’ocupació il·legal d’habitatges a la ciutat de Torrent. A més, ha assenyalat que “fins al mes de juliol s’han produït més ocupacions il·legals que en tot l’any 2019” i ha tornat a demanar la Policia de Barri, instaurada pel PP a Torrent i eliminada en 2015 per Jesús Ros. A més, ha destacat que “Torrent és una de les ciutats més castigades per l’ocupació il·legal d’habitatges, no sols en el Nucli urbà sinó en El Vedat, les urbanitzacions del terme i Calicanto, com s’ha pogut veure en tota Espanya este cap de setmana”.

Els populars de Torrent han hagut de mediar este estiu per a defensar els drets dels propietaris d’habitatges ocupats a la ciutat. Amparo Folgado ha recordat les actuacions realitzades per a visibilitzar el problema i l’èxit obtingut en un xalet ocupat fa dos mesos. Amparo Folgado també ha explicat la forma en què va actuar contra els ocupes il·legals en la seua etapa d’alcaldessa, amb actuació policial i immediatesa per a aconseguir que els propietaris pogueren recuperar els seus habitatges immediatament, com va ser el cas de les ocupacions il·legals en els habitatges de l’IVVSA.

Folgado també ha apuntat “Torrent no ha construït ni un pam d’habitatge públic en els últims cinc anys amb el govern de Jesús Ros” i ha recordat que “en cada Ple preguntem pel nombre d’habitatges socials i actuacions en les famílies més necessitades, ja que el més important és treballar amb estes famílies i evitar que caiguen en mans de màfies, que els porten a ocupar habitatges amb els problemes que això comporta per a ells mateixos”.