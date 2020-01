Bonig presenta una declaració institucional perquè Les Corts exigisquen a Sánchez el pagament de l’IVA a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

“Espere el suport de tots els grups parlamentaris a aquesta declaració. No devem ni podem permetre una nova aixecada de camisa per part de Sánchez”

· Recuerda que el Consell del Botànic va comprometre el seu vot en el CPFF de 2018 al fet que es retornara l’IVA a la Comunitat

· “Pot ser que per a la ministra Montero 281 milions no siga molts diners, però per a la Comunitat ho és per a serveis públics, dependència, sanitat, educació o reparar els danys dels últims temporals”

La Síndica del Grup Popular i presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciat hui la presentació d’una declaració institucional que portarà al ple del 5 de febrer “perquè Les Corts exigisquen al Govern d’Espanya la devolució de l’IVA que deu a la Comunitat Valenciana”.

Bonig s’ha pronunciat així després que la ministra d’Hisenda, Mª Jesús Montero, haja assenyalat que l’IVA que es deu a les CCAA de 2017 hauria d’haver-se solucionat en 2019 i que al no haver-se aprovat el projecte de pressupostos la mesura ha decaigut i no s’ha pogut atendre. La presidenta del PPCV ha indicat que els valencians “no podem ni devem permetre aquesta nova aixecada de camisa” i ha mostrat la seua confiança que tots els grups parlamentaris “estaran d’acord amb aquesta iniciativa, en interés directe dels valencians i en exigència d’alguna cosa que ens correspon”.

Bonig ha recordat que en 2018 el Consell del Botànic va comprometre el seu vot en el Consell de Política Fiscal i Financera (en la votació sobre dèficit i sostre de despesa) a condició que es retornara l’IVA a la Comunitat Valenciana. “El resultat va ser un nou engany del Govern de Sánchez i un vot de confiança del Consell que no s’hauria d’haver donat perquè és notori que Sánchez mai compleix amb la Comunitat”, ha indicat la presidenta del PPCV. “Sánchez només convida a la Comunitat Valenciana a retallades”, ha afegit.

Per això, Bonig ha insistit en la importància de la unitat per a reclamar els 281 milions d’euros que es deuen als valencians. “Pot ser que per a la ministra no siga molts diners, però per a la Comunitat Valenciana ho és. Diners per a serveis públics, dependència, sanitat, educació”, ha indicat. Així mateix, ha assenyalat que el Consell “ha d’alçar la veu” i ha recordat que “contiuamente es queixa de la falta de diners, per la qual cosa no pot acatxar el cap”.