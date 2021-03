Bonig presentarà iniciatives perquè el govern d’Espanya incloga en les ajudes al sector tèxtil, calçat, ceràmica i joguet

Connect on Linked in

La presidenta popular es reuneix amb els grups municipals d’Ibi i Alcoi

· “Puig ha de reclamar al govern de Sánchez la inclusió dels sectors exclosos de les ajudes sense cap justificació”

· “L’abandó del Consell als municipis ha sigut la norma habitual durant la pandèmia”

· “Puig ha d’adoptar alguna decisió respecte al succeït amb Isaura Navarro”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciat que el PP presentarà iniciatives perquè Puig reclame al govern d’Espanya la inclusió del sector tèxtil, el calçat, la ceràmica i el joguet en les ajudes del govern central del qual han sigut excloses sense cap justificació”.

La presidenta popular s’ha reunit hui a Ibi amb l’alcalde de la localitat, Rafael Rafael Serralta, i el grup municipal a l’Ajuntament per a conéixer de primera mà les necessitats i la gestió que es fa des de l’Ajuntament. “Ibi és un referent de bona gestió i preocupació d’un alcalde que està al costat de la gent i ha posat en marxa ajudes per al xicotet comerç afectat per les restriccions. Tots recordem com al gener l’alcalde va demanar desesperat mesures a la Generalitat, va llançar un crit d’alarma en defensa de la salut dels seus ciutadans. L’abandó del Consell ha sigut la norma habitual de Puig durant la pandèmia”.

Bonig ha explicat que “dels 11.000 milions aprovats pel govern central per a la recuperació econòmica, 7.000 es destinen a les comunitats autònomes i 647 per a la Comunitat Valenciana, cent milions d’euros menys del que ens correspon segons la proporció poblacional. D’ací han exclòs la indústria del calçat, de la ceràmica, del tèxtil, joguets, tallers, perruqueries… volem que s’incloga també a aquestes activitats que tenen problemes i necessiten ajudes per a superar aquests moments complicats mentre arriba la vacunació, els terminis anunciats de la qual per Puig tampoc es compliran, un altre Ximoanuncio”.

Isabel Bonig ha explicat que “davant aquesta discriminació presentarem iniciatives perquè Puig reclame al govern d’Espanya que el 15% de la indústria manufacturera valenciana exclosa tinga ajudes per a l’externalització i l’exportació”.

“Des del PP hem plantejat un el Pla Activa de 1.078 milions d’euros que salen directament de despeses suprimibles de l’actual administració per a donar diners en vena al comerç i la indústria. L’objectiu ha de ser salvar vides i salvar a les empreses. També plantegem un pla de reindustrialització de la indústria valenciana d’al voltant de 200 milions d’euros amb subvenció per a la compra de maquinària, entre altres”.

La presidenta popular ha insistit en la necessitat de millorar la gestió sanitària que permeta recuperar l’economia. “Li demanem que no deixe de fer PCR’s, que es facen test per a controlar, que es donen protocols i normatives als alcaldes i àrees de salut sobre com s’ha d’actuar, que es donen uns criteris homogenis. No volem disparitat de criteris segons els uns o els altres llocs sinó gestió sanitària que és fonamental per a garantir la recuperació econòmica”.

En aquest sentit, també s’ha referit a la notícia de la secretària autonòmica de Sanitat incomplint les pròpies normes de sanitat. “Els polítics som els primers que hem de donar exemple i esperem que Puig adopte alguna decisió respecte al succeït amb Isaura Navarro que es va saltar el tancament perimetral i va incomplir la normativa”.

Isabel Bonig, acompanyada del portaveu de Sanitat en Les Corts José Juan Zaplana, també ha visitat Alcoi on s’ha reunit amb li portaveu municipal Quique Ruiz i el grup municipal popular.