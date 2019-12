Bonig: “Puig està desnortado i la seua paraula ja no compta perquè els seus anuncis no es converteixen en realitat”

Connect on Linked in

· El PPCV seguirà amb la seua ofensiva de baixada d’impostos amb iniciatives com a les Corts òbriguen el nou període de sessions parlamentari

· “Hi ha dos models clars: o pugem els impostos per a mantindre quiosquets o es baixen. I en atracció d’ocupació juguem amb el pa de molts ciutadans”

· “Quan ataquen la integritat de la Comunitat Valenciana, com a ERC en ficar-nos en els seus anhels independentistes, la qual cosa s’espera del President és que diga alguna cosa”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmat hui que el President de la Generalitat, Ximo Puig, “està desnortado i es dedica a fer anuncis que no tenen valor perquè no es converteixen en realitat. La seua paraula ja no compta”.

Bonig s’ha pronunciat així en compareixença davant els mitjans en Les Corts. La presidenta del PPCV s’ha preguntat “quant val la paraula d’un President” i ha recordat que Puig ha fet anuncis en inversions per a retallar les llistes d’espera en sanitat o en l’eliminació d’impostos com el de Successions i Donacions que després no s’han complit. “Va dir que anava a destinar 300 milions d’euros a atallar les llistes d’espera i no estan en el pressupost. I respecte a l’impost de Successions i Donacions s’ha limitat a les empreses que facturen fins a 10 milions d’euros”, ha explicat.

Bonig ha anunciat que quan Les Corts inicien el nou període de sessions el PPCV “seguirà amb la proposta d’eliminar l’impost de Successions i Donacions per a tots”. Sobre aquest tema, ha manifestat que s’atrau “més inversió baixant la fiscalitat”. Així mateix, ha indicat que presentarà iniciatives perquè s’aplique una baixada del 7% en el tram autonòmic de l’IRPF a tots els valencians que cobren 35.000 euros a l’any o menys. “Estem parlant de 1,9 milions de valencians als quals els afectaria aquesta mesura. Seguirem també amb iniciatives sobre l’impost de transmissions patrimonials amb escala progressiva en funció del valor de l’immoble”, ha assenyalat.

La també portaveu popular ha recordat que en els primers nueves mesos de 2019 la Comunitat Valenciana és la més afectada per un ERE, un 334% més que en el mateix període que l’any passat. “Ho diu Hisenda, no el PP. Hui, a més, som la CCAA més endeutada d’Espanya en el tercer trimestre, segons les dades del Banc d’Espanya. Això no té un reflex en la inversió productiva, tot el contrari, no s’està fent res per la inversió productiva”, ha indicat.

“Hi ha dos models clars: o pugem els impostos per a mantindre quiosquets o es baixen. I en atracció d’ocupació juguem amb el pa de molts ciutadans”, ha advertit.

Bonig s’ha preguntat “quin val la paraula de Puig, que a més dels diners per a les llistes d’espera que no ha arribat va dir que no donaria més diners a À Punt i ha augmentat fins a 67 milions d’euros”. “En lloc d’ocupar-se per resoldre els problemes dels valencians està ocupat per l’estat federal, que ningú entén. És moment d’escometre una reforma constitucional relativa a l’organització de l’Estat amb el problema que tenim? Per què Puig i el PSPV no diuen res del que ha passat en el congrés d’ERC aquest cap de setmana, on fiquen a la Comunitat Valenciana en els seus anhels independentistes? Quan ataquen la integritat de la Comunitat Valenciana el que s’espera del President és que diga alguna cosa, o és la contrapartida en les negociacions secretes per a la investidura de Sánchez?”, ha preguntat la presidenta del PPCV.