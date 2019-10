Bonig: “Puig governa amb els qui denigren la democràcia”

Connect on Linked in

· “La Constitució del 78 és l’exemple que la concòrdia entre els espanyols va ser possible”

· Acusa a Puig de mentir “quan va dir que no hi hauria retallades

La Síndica del Grup Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha acusat a Puig de “governar amb els qui denigren la democràcia i volen trencar la unitat d’Espanya”.

Bonig ha mostrat, després dels últims esdeveniments el seu agraïment públic als qui van fer possible la Constitució del 78. A Espanya, des de la guerra de la independència, han sigut moltes les ocasions en què hem estat dividits. Però aquesta Constitució Espanyola ens representa a tots. Representa al meu avi que era socialista republicà i em representa a mi la seua néta que sóc la presidenta del PPCV, monàrquica i catòlica.

Aquesta Constitució és l’exemple que la concòrdia entre els espanyols va ser possible. És un reconeixement a tots els espanyols i espanyoles que des de posicionaments diferents no sols van donar la seua vida en alguns casos sinó també el seu treball i esforç per la idea d’Espanya que creien que era la millor. El meu reconeixement per fer possible la concòrdia des d’una generació com la meua que va tindre la sort de nàixer en un país lliure, democràtic i desenvolupat”.

La presidenta popular ha indicat que “amb quin partit socialista ens quedem, amb el constitucionalista o amb el qual pacta amb Bildu a Navarra, amb els independentistes en ajuntaments de Catalunya o ací amb Compromís i Podemos que directament han dit que estan a favor del dret d’autodeterminació, de l’amnistia de presos polítics i que denigren la democràcia espanyola”.

Bonig ha preguntat a Puig “com se sent quan els seus socis de govern ataquen els pilars fonamentals de l’Estat que és la independència de jutges i fiscals i el ministeri públic”. Bonig s’ha preguntat amb quin PSOE ens quedem. “Amb el qual diu que defensa la identitat de la Comunitat Valenciana mentre rega de diners a entitats independentistes, que governa amb nacionalistes que volen portar el full de ruta de l’independentisme català. Entrega Educació als quals volen trencar la unitat d’Espanya. Amb el PSOE que defensa les forces i cossos de seguretat de l’Estat però amb el qual després és incapaç de prendre mesures a Catalunya perquè s’aplique l’estat de dret a Catalunya”.

“Mentre això passa Puig té diners per a inaugurar fòrums d’aigua, per a col·locar 330 endollats, gastar 17 milions d’euros en subvencions, per a donar 5 milions d’euros a donar subvencions a dit, per a les subvencions a les empreses dels seus germans, per a donar quitacions a periòdics dels quals forma part… però no tenen diners per a acabar amb les llistes d’espera o els barracons. Retalla en serveis públics en lloc d’endollats”.

Bonig ha assenyalat que “Puig va mentir quan va dir que no hi hauria retallades. En la conselleria de Mónica Oltra es van quedar 656 milions d’euros sense executar en 2018, però a destruir l’honor i la reputació del centre de Segorbe de les monges s’ha pres moltes presses. En educació, de 223 milions d’euros han pagat 4 del pla Edificant. En Sanitat també hi ha retallades i les llistes d’espera es dispara”.

La síndica popular ha indicat que “aquest és un Consell d’alta tensió, molt d’endoll i poca gestió. En la Ciutat de la Justícia de València només havien de mantindre un servei públic essencial i ara ens assabentem que ha mort una persona pot ser que perquè no funcionava el desfibril·lador, des de maig 2018 en què ho sabien no han fet res. Estem davant la irresponsabilitat d’un Consell i s’han de depurar responsabilitats en forma de cessaments o destitucions”.