Bonig: “Puig hauria de dimitir pel caos de gestió sanitària, econòmica i el pla de vacunació”

· “El PPCV té voluntat de construir, però això és un desastre. Amb tots els problemes que hi ha no pot ser que Puig estiga de diàlegs amb Illa i la consellera posant querelles”

· “El Consell està desbordat i sobrepassat. Les ajudes són una misèria i no solucionaran res”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmat hui que el President de la Generalitat, Ximo Puig, “hauria de dimitir pel caos en la gestió sanitària, econòmica i el pla de vacunació”.

Bonig ha comparegut hui en la seu regional del PPCV al costat de la presidenta del PP de la ciutat de València, Mª José Catalá, després de reunir-se amb representants del sector de l’oci i l’hostaleria. La presidenta del PPCV ha criticat que s’haja “criminalitzat al sector”, que hui es manifesta en tota la Comunitat, i ha assenyalat que el que demanen “és un pla a mitjà i llarg termini i hem recollit el guant. Algú ha de pensar en què passarà després de la pandèmia”.

Bonig ha fet també referència als problemes de la web de GVA el dia en què s’obri el termini de les ajudes del Pla Resisteix, “que Puig porta 20 dies anunciant i del qual no hi ha res clar”. “La gestió és caos en sanitat, en recursos humans sanitaris, en infraestructures sanitàries, en el pla de vacunació i en la gestió econòmica. Els va passar en la primera onada i els està passant ara. El Consell està desbordat, sobrepassat i és incompetent en la gestió. Aquestes ajudes són misèria i no solucionaran res”, ha manifestat.

Així, Bonig ha recordat que el PPCV “proposa 1.078 milions d’euros d’ajudes directes a tots els sectors que han tancat per la pandèmia, tenint en compte els seus balanços de 2019 i que tinguen les obligacions al corrent”. La dirigent popular ha incidit en què aquests fons no ixen de la UE, sinó de la mateixa Generalitat, “llevant greix polític i organismes”. “Els diners que hi ha ha d’anar a salvar vides i l’economia”, ha manifestat.

Ajudes a curt termini

A més, Bonig ha proposat deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF. “Si no hi ha ingressos no hi ha pagaments. El sector ha patit quatre restriccions: distància social, horaris, no poder usar tots els espais i aforaments. Si se’ls ha tancat cal donar-los ajudes directes als rendibles i reduir o eliminar impostos si no hi ha activitat. És urgent habilitar ajudes a curt termini, directes, en vena, i començar a treballar en un pla de dinamització i adaptar-nos a les noves circumstàncies”, ha manifestat.

La presidenta del PPCV ha fet també referència a la visita d’ahir al costat de l’hospital de campanya de la Fe de València. “Ahir vam oferir ajuda a Puig, que estava en videoconferència amb Illa, i hui sabem que hi ha problemes en les hospitalitzacions. A més, hem vist informacions que alerten que les dades de morts de la Conselleria de Sanitat no es corresponen amb els del Ministeri”, ha indicat.

“Algú falta a la veritat”, ha continuat Bonig, qui ha assenyalat que Puig “és el responsable del que passa en mantindre a una consellera incompetent. Ha fallat en informació, en transparència, a donar protecció als sanitaris, als hospitals de campanya i en el pla de vacunació”. “El PPCV té voluntat de construir, però això un desastre. Si es confirma el desquadrament en el número de morts, en els problemes d’hospitalitzacions, en què falta personal, la investigació sobre l’antiga Fe i el caos del pla de vacunació és per a demanar la dimissió de Puig directament”.

“Amb tots els problemes que hi ha no pot ser que Puig estiga de diàlegs amb Illa i la consellera posant querelles. No hem arribat al pic, necessitem llits UCI. Puig tindrà el suport del PPCV si vol fer les coses bé, però no pot donar una puntada cap avant perquè així no anem bé”, ha conclòs.

Per part seua, Catalá ha fet referència també al col·lapse de la web GVA el dia en què es comencen a demanar les ajudes i ha indicat que és “indecent que en aquest context hi haja tan poca planificació per a dotar de reforç a la plataforma. No es pot pretendre fer bandera de la innovació i digitalització si no som capaces d’oferir plataformes digitals que no caiguen a la primera”, ha indicat.

“Cal fer un pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini i ja arribem tard. A la ciutat de València aprovem el Pla Resistir en el ple de la setmana passada però no estan aprovades les bases i destinar 4,3 milions d’euros a València és res. Demanem immediatesa en les ajudes i completar el crèdit per part de l’Ajuntament”, ha assenyalat.