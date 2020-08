Bonig remet a Puig cinc mesures per a la tornada al col·le: infermeria, classes per streaming, test massius, protocols i conciliació

Print This Post

La presidenta del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha presentat hui cinc mesures concretes per a una tornada al col·le segura que ha remés a Puig: infermeria escolar, classes en directe per streaming, test massius, protocols clars i mesures per a la conciliació.

Isabel Bonig ha indicat que “li hem enviat a Puig esta proposta de nou. Estem davant un Consell paralitzat, mastodòntic, sense acció, dividit i barallat. Ens preocupen els valencians. Per responsabilitat li torne a oferir a Puig el nostre suport i mesures concretes per a aplicar-les de cara a l’inici de curs. Ací té al PP per a posar-les en marxa”.

Des del PP s’afirma que la tornada al col·le està basada en la propaganda, i no en l’eficàcia.