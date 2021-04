Bonig: “Sempre que governa el PSOE hi ha guerra de l’aigua i sempre que ho fa el PP hi ha un pacte de l’aigua”

Connect on Linked in

Isabel Bonig acusa a Puig de mentir en Les Corts amb l’arribada dels fons

Pregunta a Puig quan li armarà un canyaret a Sánchez perquè “quan governa no hi ha ni aigua, ni hi ha finançament, ni inversions ni dona suport a la nostra indústria”

La síndica del grup popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha assenyalat que “sempre que governa el PSOE hi ha guerra de l’aigua i sempre que ho fa el PP hi ha un pacte de l’aigua”.

Bonig, durant la sessió de control al *president de la Generalitat en les Corts, ha preguntat a Puig “quan armaran un canyaret, com deien en 2017, perquè Sánchez ens done el que ens toca”.

La líder popular ha recordat que “quan governava el PP van interposar un recurs contra els Pressupostos Generals de l’Estat, van organitzar actes de reivindicació a Madrid, manifestacions… i finalment *Compromis va condicionar el seu suport al govern de Sánchez a canvi que en huit mesos es canviara el model de finançament i ha passat el temps i res”.

La portaveu popular ha assenyalat que en el PP “sempre hem estat, els qui no han estat són els socialistes que van aprovar un model de finançament en 2009 que perjudicava valencians en favor de bascos i catalans. Ara la reivindicació ja no és tan forta ni vigorosa”.

Bonig ha acusat a Puig de “faltar a la veritat en seu parlamentària. El 28 desembre 2021 el govern d’Espanya va dir que arribarien 1.254 milions d’euros i el 26 de març Puig va dir ací que ja havien arribat els fons, però ara el seu propi conseller i la ministra van dir que els diners no ha arribat però que s’està treballant en això i que quan arribe els diners en 2021 arribarà un 11%, 138 milions d’euros. Aqueixos diners tan necessaris per a l’hostaleria, les pimes, sanitat, serveis socials… i que no arriba, Puig no el reivindica. La reactivació econòmica és fonamental juntament amb el suport del govern de la nació és bàsic per a donar estabilitat i seguretat”.

“Va anunciar una gran Aliança de les bateries, però la realitat és que Sánchez s’ha anat a Catalunya i a Castella-Lleó a poyar, mentre ací Sánchez no fa res i la Ford va anunciar un ERE i ara un ERTO provisional de vint dies que pararà la producció. Quan li muntarem el pollastre al senyor Sánchez perquè faça costat al clúster automobilístic?”, ha afegit.

La síndica popular ha afirmat que “en el que coincideixen Puig i Sánchez és en els anuncis. Són genis en l’anunci, després ja la gestió és una altra cosa, una cosa costosa que per a ells no té glamur. Al juny de l’any passat va dir que eixíem més forts i que havíem vençut al virus. Ara ha dit que el 19 d’abril començaria la vacunació massiva i el dia després es va paralitzar. En lloc de reclamar vacunes callen amb la propaganda. No estarem vacunats al 70% a l’estiu com va prometre. A 20 d’abril, el 7,8% estava vacunat i immunitzat amb les dues dosis mentre que a Espanya està en el 9% de mitjana”.

Isabel Bonig ha afirmat que “un tema sagnant en l’antivalencianisme del govern d’Espanya és en l’aigua. Sempre que governa el PSOE hi ha guerra de l’aigua i sempre que ho fa el PP hi ha un pacte de l’Aigua. D’ací a uns dies li donarà l’estocada al transvasament Tajo-Segura, si aqueix succeeix des del PP proposarem reprovar en aquesta cambra als quatre ministres valencians que de nou faran una nova traïció al poble valencià”.

La presidenta popular ha afirmat que “quan governa el senyor Sánchez ni hi ha aigua, ni hi ha finançament, ni inversions ni es dona suport a la nostra indústria. Puge i diga quan li armarem un canyaret al senyor Sánchez”.

Finalment, ha indicat que “ací sembla que l’única cosa que funciona ací són les subvencions als germans de Puig. Aqueixes si que arriben ràpid i si apareix algun problema s’eliminen totes les objeccions perquè l’important és *clin, *clin, *clin, una altra subvenció al senyor Puig”.