Bonig sobre la reforma del sistema de finançament: “La paraula de Puig, Sánchez i Baldoví no val res”

Connect on Linked in

“Menys declaracions i més fets perquè els valencians estem cansats”

· Bonig i Mompó visiten Massanassa

· “Puig ha d’escoltar els alcaldes, també socialistes, que es queixen amargament de l’escassa inversió de la Generalitat”

· “El procés de vacunació és un desastre”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha assenyalat que “la paraula de Puig, Sánchez i Baldoví no valen res amb la reforma del sistema de finançament” i ha demanat a Puig “menys declaracions i més fets”.

La presidenta popular ha mantingut una reunió en la seu del PP de Massanassa acompanyada del president provincial, Vicent Mompó, l’alcalde de la localitat, Francisco Comes, i el grup municipal del PP en aqueixa localitat.

Respecte a la reforma del sistema de finançament, Bonig li ha demanat a Puig “menys paraules i més fets. Volem que es complisca la promesa electoral de Puig que el govern socialista de Sánchez reformaria el sistema. Portem molts anys amb una llei que va aprovar el PSOE en 2009 que perjudica la greument a la Comunitat Valenciana. No volem cap guerra amb altres comunitats sinó que als valencians ens donen el que ens correspon”.

Isabel Bonig ha lamentat que Puig “no va reclamar quan el PSOE fa dues setmanes va votar en contra al Senat del deute històric quan és una cosa que va aprovar Les Corts. Volem més fets i menys declaracions. La paraula de Puig, Sánchez i Baldoví no val res i els valencians estem cansats. Recorden que Baldoví va dir que tenia la promesa de Sánchez que en huit mesos es reformaria. Portem més de dos anys i no han fet res. Tampoc veiem a la plataforma pel finançament reivindicar com ho feia quan governada el PP. Ara ja no es munten pollastres com deia Oltra com quan estava Rajoy”.

Més recursos per als municipis

Bonig ha valorat el “enorme esforç que fan els municipis durant la crisi per a ajudar als seus veïns i que demanen més recursos socials a la Generalitat. Els alcaldes demanen més recursos econòmics a l’administració municipal que és la que està en primera línia. Puig no deixa de fer anuncis, tant a nivell municipal com autonòmic, però la realitat és una altra cosa perquè les ajudes no estan arribant. Es governa d’esquena als ajuntaments que són els que estan a peu de carrer. Faria bé Puig a escoltar els alcaldes, també socialistes, que es queixen amargament de l’escassa inversió de la Generalitat”.

La portaveu popular ha afirmat que “la Generalitat té diners per a endollar a càrrecs, però no per a, per exemple, fer el col·lector d’aigües pluvials a Massanassa ni per al col·legi que necessita”.

“El procés de vacunació és un desastre”

La presidenta popular s’ha referit a la vacunació contra el covid. “No es pot garantir que la població a l’estiu estiga vacunada al 70%, segons els propis responsables. El procés de vacunació està sent un desastre, també a nivell europeu. Seguim sense saber molt clar el protocol, per què no hi ha vacunes, i per què la improvisació ací és contínua com l’escena de la paralització de la vacunació la setmana passada. No sabem qui forma l’equip de vacunació ni si hi ha personal suficient i diferent per a vacunar. En cas d’una quarta ona. L’organització del personal és un tema fonamental. En l’èxit de la vacunació ens va l’economia i la vida. Nosaltres estem disposats a ajudar a Puig ni ens crida però ni ho fa no dóna explicacions sobre el pla de vacunació”.