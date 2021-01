Bonig sol·licita a Puig una reunió urgent per a col·laborar en la lluita contra la pandèmia

Connect on Linked in

Es reuneix amb secretaris generals provincials i alcaldes del PP per a analitzar una situació “molt preocupant”

Demana la vacunació massiva per als professionals educatius

Vicent Mompó lamenta la falta d’informació als municipis. “Els alcaldes volem saber de primera mà el que ocorre en els nostres municipis per a prendre decisions i no ens agafen el telèfon”

Paz Carceller, alcaldessa de Puçol, demana a Puig “informació, coordinació i finançament”

María José Catalá presenta la denúncia per la cavalcada dels Reis Mags i mostra la seua preocupació “perquè el 35% dels nous brots són només a la ciutat de València”

La presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, ha remés una carta a Puig sol·licitant-li una reunió urgent per a col·laborar en la lluita contra la pandèmia i li ha sol·licitat més informació i coordinació als municipis i que es vacune també a tots els professionals educatius.

La líder popular ha mantingut una reunió amb els secretaris generals provincials i amb alcaldes i portaveus municipals del PPCV de les tres províncies.

En aquest sentit la presidenta popular ha remés una carta a Puig sol·licitant una reunió urgent “amb la millor voluntat d’ajudar i col·laborar. Estem molt preocupats pels hospitals col·lapsats i els índexs de contagis i morts disparats i, davant això, li demanem informació actualitzada i el pla de vacunació. Ens preocupa molt perquè no està funcionant el sistema i no hi ha pla B per a altres malalties”.

Respecte a la vacunació, Bonig ha demanat que “després dels usuaris i treballadors de residències i dels professionals sanitaris es vacune al professorat de tota la Comunitat Valenciana, un col·lectiu de risc que ha de vacunar-se. Ja que no se’ls han fet test com demanàvem, ja que no tenen infermera escolar, almenys que es vacune al professorat de tota la Comunitat i s’immunitze per a no haver de tancar aules”.

“No hi ha planificació perquè no s’envolten d’experts ni ens fan cas. Com no fan res, al ritme que anem no sabem quan s’arribarà a tots. Puig calla davant la nostra petició de reforç per a la vacunació, secundar-se en la privada o les mútues o si sol·licitaran el suport de l’Exèrcit. Demanem que apliquen els protocols perquè només s’ha posat el 16% de les 61.000 dosis rebudes, la cinquena comunitat per la cua. Com no fem les coses bé ara no podrem salvar ni l’estiu ni l’economia. No ens pot tornar a passar en la tercera ona perquè el mes de gener serà molt complicat”, ha afegit.

Bonig ha explicat que “en data de hui la presidenta del PPCV no té cap informació, ni tan sols s’ha dignat Puig d’enviar-me cap dada ni explicar res. Ens assabentem de les mesures per la premsa i no ens mereixem aquest tracte”.

La presidenta del PPCV “ha exigit responsabilitats després dels episodis de la cavalcada de Reis Mags i les aglomeracions ahir en la universitat. No hi ha previsió i ens preguntem què ha fet en nou mesos la desapareguda consellera Pascual. Si són incapaços de gestionar, que marxen. Tanta ineptitud no és possible. És incomprensible que nou mesos després estiguem pitjor que al març”.

Mompó: no ens agafen el telèfon

El president provincial del PP, Vicent Mompó, ha criticat la falta d’informació als ajuntaments. “En la primera ona de la pandèmia podia entendre’s, però en la tercera ja no. Els alcaldes estem per a solucionar problemes i atendre les inquietuds de la gent. Volem saber de primera mà el que ocorre en els nostres municipis per a prendre decisions, conéixer els criteris per a confinar municipis perquè les dades que donen des de salut pública no es corresponen moltes vegades amb la realitat. En Sanitat ni tan sols ens agafen el telèfon”.

Carceller demana informació, coordinació i finançament

La vicepresidenta segona del FVMP i alcaldessa de Puçol, Paz Carceller, ha lamentat en nom dels alcaldes populars “la falta de coordinació amb els municipis per part del Consell i algú que ens diga com hem d’actuar davant determinades situacions. És fonamental una línia de finançament als ajuntaments per a poder assumir les despeses extraordinàries en tindre més competències per ser l’administració més pròxima. Demanem a Puig informació, coordinació i finançament”.

Denúncia per la cavalcada

Per part seua, la portaveu del PP a l’Ajuntament de València María José Catalá ha anunciat la presentació de la denúncia contra l’Ajuntament de València per l’organització de la cavalcada dels Reis Mags. “Considerem una infracció greu del decret del Consell. No va haver-hi tancament perimetral ni es va vetlar per la seguretat. Demanem que el govern valencià faça el mateix que fa contra organitzadors d’esdeveniments privats que no compleixen les normes”.

Finalment, Catalá ha afirmat que “el 35% dels nous brots són només a la ciutat de València. La situació és greu a la ciutat i es permeten aglomeracions en les universitats i en el transport públic on hi ha concentracions massives per la falta de reforços. Demanem que posen en marxa un pla de reforç en el transport”.