Bonig tendeix la mà a Puig perquè vaja a Madrid a defensar el transvasament Tajo-Segura amb el suport del PPCV

“M’agradaria que els ministres valencians exerciren com a valencians abans que com a socialistes. Ábalos i Duc han de plantar-se davant Sánchez”

“El transvasament és riquesa i ocupació i estem disposats a asseure’ns i parlar, sense confrontació, escoltant sempre els regants”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha tendit hui la mà al President de la Generalitat, Ximo Puig, perquè vaja a Madrid a defensar el transvasament Tajo-Segura amb el suport del PPCV.

Bonig s’ha pronunciat així a Sant Vicent del Raspeig, on ha insistit en la importància del transvasament. “Puig diu que està disposat a defensar-ho i jo ho secunde, unim forces i fem un front amb Andalusia i Múrcia. Li oferisc l’ajuda del PP, com també ha fet el president provincial d’Alacant, Carlos Mazón”, ha assenyalat.

La presidenta del PPCV ha recordat que el transvasament “afecta a 110.000 llocs de treball, a 80.000 regants i sis de cada 10 litres de l’aigua que ix de les aixetes de les cases de la província d’Alacant vénen d’aquest transvasament. És riquesa i ocupació i estem disposats a asseure’ns i parlar, sense confrontació, escoltant sempre els regants, per a arribar a un acord que de fet ja existeix amb el memoràndum”.

Així, Bonig ha tendit la mà a Puig “perquè vaja a Madrid a defensar el transvasament Tajo-Segura amb el suport del PPCV. Puig ha de liderar aquesta batalla com President de la Generalitat”. La presidenta del PPCV s’ha referit també als ministres valencians. “M’agradaria que exerciren com a valencians abans que com a representants socialistes. Ábalos i Duc han de plantar-se davant Sánchez”, ha afirmat.

D’altra banda, Bonig ha preguntat a Puig què pensa fer amb la Comunitat Valenciana, “a més d’anunciar-nos que estarem a l’estiu el 70% de la població immunitzada i no serà així”. “Reclamem inversió, gestió i respecte als ciutadans i a un sector com és l’hostaleria i el turisme que demana a crits gestió d’un Govern incapaç. La iniciativa l’ha de prendre qui governa. Els ciutadans estan perdent ocupacions, ho estan passant mal i els sanitaris estan saturats”, ha manifestat.

Durant la visita, la presidenta del PPCV ha tingut paraules de record per a Luisa Pastor, que va ser alcaldessa de Sant Vicent del Raspeig i per a José Ramón García Antón, que va ser conseller.