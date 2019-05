Bonig: “Tenim el projecte polític que més ha fet per aquest país, per aquesta Comunitat i per València, per això cal eixir amb fam de guanyar”

Connect on Linked in

“El Botánic ens vol tractorizar amb aqueixa cultura de la imposició, amb aqueixa obsessió per dir-nos on educar als nostres fills, quina llengua parlar o quina empresa obrir”

“A València hi ha només dues opcions: o es queda Ribó i es queden els populistes i l’extrema extrema esquerra i seguim amb aquesta decadència o arriba María José per a aconseguir la segona transformació de la ciutat”

“Nosaltres sabem governar i sabem que a la gent no se li solucionen els problemes amb ideologia i dogmatisme, sinó gestionant i coneixent la realitat del territori”

La Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha assenyalat que després de quatre anys de Botanic “la diferència és el sectarisme d’ells enfront del nostre projecte de llibertat. Nosaltres sabem governar i sabem que a la gent no se li solucionen els problemes amb ideologia i dogmatisme, sinó gestionant i coneixent la realitat del territori”. “Tenim el projecte polític que més ha fet per aquest país, per aquesta Comunitat i per València, per això cal eixir amb fam de guanyar”.

Bonig s’ha expressat en aquests termes durant l’acte d’inici de campanya del PP de València al costat de la candidata a l’Alcaldia, María José Catalá i el candidat del PP a les llistes europees, Esteban González Pons.

Així, ha assenyalat que “Catalá serà la pròxima alcaldessa perquè és lleial a Espanya i a la Comunitat, perquè és capaç de desmuntar les mentides de Puig, perquè el Botànic no compleix amb València i perquè sabem que reivindicarà les inversions, la llibertat, i l’educació que ens mereixem i el paper que té aquesta ciutat no solament en la Comunitat sinó en tota Espanya”.

“A València hi ha només dues opcions: o es queda Ribó i es queden els populistes i l’extrema extrema esquerra i seguim amb aquesta decadència, la falta de llibertat i la imposició o arriba María José per a aconseguir la segona transformació de la ciutat”.

“En aquests quatre anys hem lluitat i treballat des dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana, municipis on el PP presenta hui candidatures” ha assenyalat al mateix temps que ha indicat que l’arribada del PP a la Comunitat Valenciana “va transformar aquesta terra i després les tres capitals de províncies, les tres primeres capitals que va conquistar el PP i, després de 4 anys de treball, passió i il·lusió aconseguim majories absolutes no solament als ajuntaments, sinó en les Diputacions i en la Generalitat”.

Bonig ha assenyalat a la candidata, María José Catalá, que “serà alcaldessa de València per a fer el salt i ajudar-nos a conquistar la Generalitat”. “Cal eixir amb fam de guanyar, el vot ja no és dels partits, sinó de la gent i cal convéncer-les perquè voten el PP, posant en valor els nostres pilars, perquè per damunt del sectarisme estan les persones”.

En aquest sentit, ha assenyalat que “el Botánic ens vol tractorizar amb aqueixa cultura de la imposició amb aqueixa obsessió per dir-nos on educar als nostres fills, quina llengua parlar, quin pis llogar o que empresa obrir”.

Així mateix, ha assenyalat que la Comunitat necessita un eurodiputat com Esteban González Pons, al qual ha batejat com el nostre valencians més universal i qui donarà la batalla en temes tan importants com les negociacions relacionades amb el camp valencià