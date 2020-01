Bonig torna a tendir la mà a Puig per a implantar un sistema educatiu que garantisca la llibertat per a triar

Connect on Linked in

Isabel Bonig es reuneix a la Vega Baixa amb alcaldes i portaveus del PP davant l’obligatorietat de la immersió lingüística total el pròxim curs

El PPCV presenta iniciatives en Les Corts i ajuntaments

Posa a la disposició de la comunitat educativa els serveis jurídics del PPCV per a impugnar els projectes lingüístics imposats als centres08, gener, 2020.- La síndica del PP en les Corts, Isabel Bonig, ha tornat a tendir hui la mà a Puig per a proposar-li un acord que “implant un sistema educatiu que garantisca la llibertat de les famílies” per a triar el tipus d’educació i la llengua que volen per als seus fills.

La líder popular es reuneix hui a Almoradí amb alcaldes i portaveus del PP de la Vega Baixa i amb equips directius de centres escolars d’aquesta comarca.

Bonig ha explicat en roda de premsa a Alacant que “el PP no és un partit antisistema. És un partit de govern, seriós, responsable, que tendeix la mà, que sap el que fa perquè ha governat. El tema de l’educació té un impacte social i econòmic molt important. PP porta tota la vida defensant una educació lliure, oberta, pública, de qualitat, que contemple la realitat de la nostra Comunitat. En aquesta terra tenim la immensa riquesa de comptar amb dues llengües, el castellà i valencià. La llengua mai ha sigut un instrument de confrontació sinó d’unió. Les llengües no s’imposen, s’ensenya a respectar-les i estimar-les. La Llei d’us establecia l’exempció en zones castellà parlant i aquest mai havia sigut un obstacle perquè l’aprenentatge del valencià s’introduïra gradualment, però aquest Botànic ha trencat amb tot això”.

“Al febrer 2016 –ha prosseguit- vaig oferir a Puig un acord en matèria educativa per a posar en marxa un sistema educatiu plurilingüe, allunyat de la confrontació, on prevalguera la llibertat dels pares a l’hora de triar el tipus d’educació i la llengua en la qual volen per a educar als seus fills. Va ser impossible. Encara així continuem tendint la mà al PSPV perquè siguem capaços d’allunyar la política del sistema educatiu. Tenim una obligació moral per a intentar que es done llibertat i la millor educació possible als xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana”.

Bonig ha continuat assenyalant que “hi ha un gran malestar social després de quatre anys i 40 sentències en contra de la política educativa de Puig i els nacionalistes de Compromís. Tendim la mà al PSPV amb la millor intenció, però Puig fins ara només ens ha deixat la via judicial i, en l’anterior legislatura, no vam tindre més remei que acudir als tribunals”.

“La llei del pluriligüismo aprovada al febrer de 2018 que estableix un model únic a implantar en tota la Comunitat preveu aplicar la immersió a partir del pròxim curs en secundària, batxillerat, FP i educació per a adults. S’obliga a donar en valencià a alumnes fins ara escolaritzats en castellà. No caben aplicacions progressives. És un model a traïció, sense tindre en compte la realitat educativa i sense haver consultat amb els centres i famílies. En la llei no cap la implantació progressiva. L’article 8 diu que només s’aprovaran els projectes experimentals sempre que s’hagen superat els objectius previstos en la llei, és a dir que el 25% de les troncals es done en castellà. Des de la Conselleria saben que no poden aprovar els programes experimentals. Hi haurà una immersió lingüística que el TSJ ha declarat contrària a dret. En el fons només volen traslladar a l’educació valenciana el mateix full de ruta independentista que s’ha fet a Catalunya”.

Proposta en les Corts i ajuntaments

Isabel Bonig ha anunciat la presentació d’una iniciativa en les Corts que la portarem a tots els ajuntaments de les tres províncies. En la proposta se sol·licita, en primer lloc, la derogació dels articles de la llei actual de 2018 que van en contra de la Llei d’us com l’exempció en zones castellà-parlants. En segon lloc s’insta a Educació que les indicacions als equips directius sobre l’aplicació de la llei ho faça per escrit. Exigim que el govern de Puig complisca la llei i les instruccions les done per escrit per a donar seguretat jurídica als directors i caps d’estudis dels centres”.

La proposta sol·licita, en tercer lloc, la realització d’una consulta vinculant als pares per a poder aplicar els projectes lingüístics de cada centre, l’avaluació dels resultats acadèmics i la planificació per a garantir l’elecció. En quart lloc, també proposa vetlar perquè hi ha una oferta suficient en valencià i en castellà. “Així es garanteix l’oferta en les dues llengües perquè les famílies siguen lliures i puguen demandar la llengua en la qual volen que estudien els seus fills”.

Assistència jurídica per a presentar recursos

Isabel Bonig ha anunciat que “el PP posa els seus serveis jurídics a la disposició de la comunitat educativa perquè impugnen davant el TSJ els projectes lingüístics de centres que siguen contraris a la llei i a dret. No tots tenen suficient capacitat jurídica per a recórrer, per això posem a la disposició de la societat els nostres serveis jurídics i que puguen acudir a la via contenciós-administrativa per a garantir la defensa dels seus drets de com a pares amb aquesta llei es veuen minvats i condicionats. Aquest és l’ultime recurs. No ens agradaria acudir a la via judicial però la legislatura passada va ser impossible”.

Finalment, ha reiterat la seua proposta d’acord amb Puig “per a establir un sistema educatiu que garantisca la llibertat, seguretat i llibertat als pares que són els qui trien l’educació dels seus fills. L’administració planifica. Em consta que hi ha gent del PSPV, alcaldes de la zona, que combrega amb això. Estem disposats a negociar, però si no ens deixen més remei acudirem als tribunals”.