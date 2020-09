Bonrepòs i Mirambell aconsegueix reforçar el Consultori Auxiliar de Salut

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una persona més al taulell del Centre de Salut

Amb la línia telefònica ocupada, es desviaran les telefonades a Almàssera

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha aconseguit millorar les condiciones del Consultori Auxiliar de Salut del municipi. Després que la seua alcaldessa, Raquel Ramiro, es reunira el passat 16 de setembre amb les responsables d’Atenció Primària de l’Hospital Clínic de València, del que depén el consultori, i exigir solucions als problemes d’atenció telefònica i falta de personal, des del Departament de Salut del Clínic s’ha comunicat a l’Ajuntament les millores adaptades per al nostre Centre.



Des d’avui, dijous 23, el consultori compta ja amb una persona més al taulell, el que millorarà substancialment l’atenció a la ciutadania. A més, quan la línia telefònica estiga ocupada, la telefonada passarà a ser desviada al centre de capçalera, en aquest cas al Centre de Salut d’Almàssera. També s’ha informat a l’Ajuntament de què es cobrirà, al llarg d’aquesta setmana, la baixa de la doctora Pilar Lahoz, de manera que a partir d’octubre estaran les dues metgesses de nou al centre.



Raquel Ramiro, alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell i regidora de sanitat, ha assenyalat que «entenem el malestar que hi ha hagut en la població i que ha pogut provocar la pèrdua de confiança en el nostre Consultori, per aquest motiu hem treballat des de l’Ajuntament per a aconseguir reforçar-lo i oferir el millor servei als nostres veïns i veïnes». A més, ha subratllat Ramiro, «amb aquest reforç aconseguim també alleugerir la càrrega de treball dels professionals sanitaris, qui han sofert des de l’inici de la pandèmia una gran saturació i encara així han mantingut en peu el nostre sistema sanitari. Es mereixen tot el nostre reconeixement i oferir-los totes les ferramentes que tinguem al nostre abast».