Bonrepòs i Mirambell adjudica les obres de reforma i climatització de la Llar

S’invertiran al voltant de 253.000 euros i l’obra estarà acabada en tres mesos

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha fet un pas més dins del projecte de reforma i climatització de la Llar, l’obra de major importància entre les finançades per la Diputació de València dins del Pla d’Inversions 20-21 del municipi.

La setmana passada es van adjudicar les obres a l’empresa Fersitec Proyectos y Tecnologías SLL, amb la qual es va signar el contracte per part de l’alcaldessa Raquel Ramiro. Posteriorment es van visitar les instal·lacions per a concretar la data de l’inici de les obres, prevista per al mes de setembre.

Concretament, el preu del contracte és de 252.890 euros, IVA inclòs, i compta amb un termini d’execució de quatre mesos, termini que es reduirà en 40 dies com a millora presentada per l’empresa.

Entre els treballs a realitzar es troba l’adequació i execució de nous camerinos, magatzem i cambra per a l’equip SAI de protecció elèctrica en l’escenari, la instal·lació de nou paviment en tot el recinte, la instal·lació d’una plataforma salvaescales i la climatització del saló.

L’alcaldessa Raquel Ramiro s’ha mostrat “molt il·lusionada” amb què s’inicie l’última fase “que permetrà que l’any vinent puguem tornar a utilitzar aquest espai cultural essencial per a la localitat”.