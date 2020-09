Bonrepòs i Mirambell aprova bonificacions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Connect on Linked in

Des de l’Ajuntament s’aposta per la incorporació de l’energia renovable al municipi

El Ple de la Corporació va aprovar, per unanimitat, l’Ordenança Reguladora de les Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

Bonrepòs i Mirambell ha aprovat, per unanimitat, l’Ordenança Reguladora de les Instal·lacions Solars Fotovoltaiques, que s’aplicarà als béns immobles situats en el terme municipal, així com bonificacions en la instal·lació de plaques solars. Una aposta de l’Ajuntament per la incorporació de l’energia renovable al municipi, que, en part, estarà impulsada per l’estratègia REACCIONA de la Diputació de València.



D’aquesta manera, sempre que, d’acord amb la normativa, la instal·lació de plaques fotovoltaiques no siga obligatòria en un edifici, les bonificacions s’aplicaran en els següents impostos:



– Un 40% de la quota en l’Impost sobre Béns immobles (IBI) per a habitatge residencial i un 15% per a locals comercials, durant 5 anys, en els quals s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.



– Un 20% de la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) durant 3 períodes impositius per a aquelles empreses que instal·len plaques fotovoltaiques.



– Un 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) en les quals s’incorporen sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.



Així mateix, en el marc de l’estratègia REACCIONA de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, Bonrepòs i Mirambell ha presentat tres actuacions a subvencionar. La primera d’elles per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica d’autoconsum en l’edifici de Multiusos.



En aquest sentit, tal com va explicar la regidora d’Hisenda, al ple d’aprovació de l’Ordenança, «ja disposem d’instal·lacions fotovoltaiques a la majoria dels edificis municipals: Ajuntament, Centre Cívic, a les instal·lacions del camp de futbol, al Col·legi i al Poliesportiu. Per això, és important rebre aquesta subvenció, perquè l’edifici Multiusos alberga serveis tan importants com el Centre de Salut, la Biblioteca o el Punt Jove».



Les altres dues actuacions presentades per l’Ajuntament aniran dirigides a la reparació de deficiències en els col·lectors de la xarxa de proveïment d’aigua del carrer Major, i a la implantació del programa 50/50 a l’escola pública amb l’objectiu de reduir el consum i la factura energètica.