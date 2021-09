Bonrepòs i Mirambell aprova el seu compte general de l’exercici 2020 i el Fons de Cooperació de la Diputació de València

Connect on Linked in

També es van aprovar les bases del Xec Bebé i les del concurs de Novel·la Gràfica i una modificació pressupostària en benefici del Col·legi Mare de Déu del Pilar

La regidora de Compromís Rosella Antolí va presentar la seua renúncia al càrrec

El ple de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, celebrat ahir 29 de setembre, va aprovar el compte general de l’exercici 2020 amb els vots a favor del Grup Socialista i de Compromís i el vot en contra del PP, que tampoc va donar suport als pressupostos d’aqueix mateix any.

A més, va aprovar per unanimitat el destí de l’aportació extraordinària del Fons de Cooperació de la Diputació de València per import de 73.116,98 euros, el qual es destinarà, entre altres partides de despesa ordinària, a l’ampliació del cementeri, la millora de la instal·lació del bar i cuina del camp de futbol, a festes i a programes de foment de l’ocupació.

Tots els grups polítics de la Corporació van agrair a la Diputació de València les subvencions rebudes, que des de l’any 2015 es veuen incrementades any rere any.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat una altra modificació pressupostària amb la qual es destinaran 4.000 euros al col·legi Mare de Déu del Pilar, corresponents al sobrant de l’ajuda destinada al Xarxa Llibres. El centre escolar podrà destinar aquesta quantitat a les despeses corrents que considere necessaris.

Un altre dels ordres del dia que es va aprovar per majoria, amb els vots a favor del Grup Socialista i del PP i l’abstenció de Compromís, van ser les bases del concurs de Novel·la Gràfica de Bonrepòs i Mirambell. Amb aquesta acció el Consistori pretén promoure la creació literària en l’àmbit de la novel·la gràfica i fomentar l’activitat artística lligada al municipi.

També es va aprovar per unanimitat les bases del “Xec bebé 2021”, unes ajudes amb un doble objectiu: ajudar a les famílies en les despeses que suposa l’arribada d’un nou membre a la unitat familiar i al comerç local, ja que el xec es canviarà en els establiments adherits a la campanya.

D’altra banda, Rosella Antolí Santolària, portaveu del grup Compromís, va presentar la seua reununcia al càrrec de regidora per motius personals. Durant la sessió plenària, la Cor-poració municipal en su totalitat li va agrair el treball desenvolupat durant aquests 6 anys.

El ple de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell també va donar a conéixer dues declaracions institucionals. D’una banda, la iniciativa del Grup Socialista sobre la cooperació i la solidaritat com a resposta integral a les crisis globals de pobresa, desigualtat i la Covid19. Per un altre, el suport a la declaració del dia 25 d’octubre com a Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana, proposta per Compromís.