Bonrepòs i Mirambell aprova el seu pressupost municipal per a 2021

Els comptes municipals, que ascendeixen a 4.361.117,55 euros, destinen prop del 40% a obres públiques

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell va aprovar ahir en sessió plenària extraordinària el seu pressupost municipal per a 2021, comptant amb el vot a favor del PSOE i de Compromís i l’abstenció del Partit Popular.

Les despeses i els ingressos ascendeixen a un total de 4.361.117,55 euros, la qual cosa suposa un 49% més que l’any anterior. El document pressupostari elaborat des del govern que presideix Raquel Ramiro té com a eixos principals “fer front a la crisi sanitària, econòmica i social que comporta la pandèmia, incrementar les inversions en el municipi i millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.

Pel seu costat, la regidora d’hisenda, M. Carmen Laso, va defensar uns pressupostos “que estan clarament marcats per la crisi sanitària, la qual cosa obliga a la contenció de la despesa en determinades partides per a poder fer front a l’emergència social”. Al mateix temps, l’edil va definir el pressupost com a “rigorós, responsable i ajustat a la realitat del moment que estem vivint”. No obstant això, també va assenyalar que “es tracta d’un document obert i dinàmic, que podrà modificar-se en funció de l’evolució de la pandèmia”.

L’edil socialista va explicar que es tracta d’un pressupost amb grans inversions, amb una major despesa social i tot això sense apujar els impostos municipals.

En 2021 es manté la línia estratègica establida des de l’inici de la pandèmia: augmentar la dotació pressupostària destinada a la seguretat sanitària, a la neteja, al desenvolupament empresarial i a l’ocupació, les partides de la qual es reforcen per a ajudar a les famílies, les pimes i els autònoms.

El compromís social continua sent la bandera de l’equip de govern, és per això que es mantenen les partides destinades a prestar serveis municipals que ajuden a les persones més vulnerables, com són les ajudes socials o les destinades a la protecció immediata contra la violència de gènere. Continuaran subvencions tan importants com el “xarxa llibres”, per sisé any consecutiu, les ajudes al menjador escolar o el xec bebé com a suport a les famílies i a la promoció del comerç local. L’Ajuntament també manté intactes les subvencions a totes les associacions del municipi.

Bonrepòs i Mirambell destinarà en 2021 a inversions la xifra d’1.803.046,29 euros, destacant la reforma del Col·legi Públic Mare de Déu del Pilar i la reforma final de la Llar, que permetrà al municipi recuperar aquest espai cultural i de trobada. També es durà a terme la instal·lació d’energies renovables en l’edifici de la Casa de la Cultura; s’iniciarà la rehabilitació de l’antic magatzem agrícola o el reasfaltat de diversos carrers del municipi, entre altres inversions.