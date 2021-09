Bonrepòs i Mirambell celebra el Dia sense Cotxe amb una volta amb bicicleta pel municipi

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància d’utilitzar mitjans de transport alternatius al cotxe.

Per això, el dia 22 de setembre, coincidint amb la celebració del Dia Sense Cotxe, l’Ajuntament organitzarà una volta amb bicicleta pel municipi que començarà a les 18.30 hores des de la plaça de la Llar.

Amb aquesta activitat es pretén desincentivar l’ús de l’automòbil i animar a la ciutadania a provar nous mitjans de desplaçament menys contaminants, ja que l’ús del cotxe produeix grans danys en el medi ambient.

La regidora de Medi Ambient, Irene Martínez, recalca que és important sensibilitzar a la ciutadania sobre les conseqüències negatives que té l’ús irracional del cotxe en el nostre entorn, tant per a la salut pública com per al medi ambient, així com dels beneficis de l’ús d’altres mitjans de transport més sostenibles.

Així mateix, des de l’Ajuntament es convida a totes les veïnes i veïns a participar en aquesta activitat per a contribuir de manera conjunta a crear un espai més saludable a Bonrepòs i Mirambell.