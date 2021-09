Bonrepòs i Mirambell celebra les seues Festes Majors en honor a la Verge del Pilar

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, al costat de les diferents associacions del municipi, ha programat una infinitat d’activitats per a tots els públics amb motiu de les seues Festes Majors en honor a la Verge del Pilar, que es desenvoluparan de l’1 al 13 d’octubre.

Des del Consistori s’ha treballat incansablement per a poder oferir actes per a totes les edats i de diferents temàtiques en les quals preval la diversió i la seguretat dels veïns i veïnes de la localitat.

Com ha indicat la pròpia alcaldessa i regidora de Festes, Raquel Ramiro, “és un programa realitzat amb la il·lusió i les ganes de tornar a veure’ns i d’ajuntar-nos, encara que amb precaució”.

“Malgrat que haurem d’esperar un any més per a celebrar com toquen les nostres festes, no hem de deixar de viure i gaudir dins d’aquesta nova normalitat en la qual ens trobem”, ha explicat Ramiro.

Per això, enguany se celebraran actes tan tradicionals i esperats com les calderes o la xocolatà. A més, es podrà gaudir de concerts de la Soc. Musical i Cor de BiM, així com d’orquestres i grups musicals, i es realitzarà una carrera popular per als xiquets i xiquetes del municipi. Així bé, en finalitzar la carrera, tindrà lloc un acte d’agraïment al personal de serveis essencials, Policia Local, Protecció Civil i víctimes del Covid.

L’alcaldessa ha agraït la col·laboració de totes les persones, associacions, comerços, empreses, etc. que any rere any es bolquen amb la regidoria de Festes. Com no, en un any com aquest, també ha destacat la imprescindible labor de Protecció Civil, la Policia Local i el personal de manteniment i de neteja de l’Ajuntament per a garantir que aquesta programació siga un èxit.

Des de l’Ajuntament s’anima a les veïnes i veïns a gaudir de les activitats que s’han preparat amb responsabilitat perquè així, entre tots i totes, siga més fàcil arribar a la tan desitjada normalitat.