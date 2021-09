Bonrepòs i Mirambell celebrarà multitud d’activitats dirigides a la joventut de l’11 al 26 de setembre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, amb l’objectiu d’oferir a les seues veïnes i veïns més joves un oci alternatiu i saludable, ha organitzat dues setmanes repletes d’activitats d’allò més variades.

Així, les i els joves del municipi podran gaudir des de l’11 al 26 de setembre d’esport, teatre, ball i altres disciplines, en un espai segur en el qual es respectaran les mesures anticovid establides per les autoritats sanitàries.

Per aquest motiu, alguns tallers es realitzaran amb aforament limitat. Les persones interessades podran inscriure’s de dilluns a dijous a partir del dia 6 acudint a la finestreta de registre de l’Ajuntament, telefonant al 96 185 25 00 o enviant un email a registro@bonreposimirambell.es.

La primera activitat que està programada és un taller de grafiti, que tindrà lloc el dia 11 de 10 a 14 hores. Per a aquesta activitat serà necessari apuntar-se amb antelació, ja que l’aforament és limitat i es faran grups de 15 persones.

El cap de setmana següent hi haurà gran varietat d’activitats, entre elles destaca un taller de Funky a càrrec de l’escola de Dance Center València, en el qual els i les participants aprendran els moviments bàsics d’aquesta mena de ball i seguiran una coreografia amb les monitores.

L’última moda en oci, els escape rooms, també arribarà a Bonrepòs i Mirambell. Aquesta activitat, que està prevista per al 18 de 12 a 13 hores, se celebrarà al parc dels paellers amb un màxim de 40 persones, huit per box. Per tant, és necessari inscriure’s prèviament.

Per al diumenge 19 hi ha tres activitats programades al parc dels paellers, dos d’elles amb aforament limitat. Així, els i les joves podran aprendre a fer xapes, conéixer alguns moviments bàsics de parkour amb el taller que organitzarà l’escola Motion Academy, i perfeccionar la seua tècnica de patinatge amb una classe de patins en línia que impartirà el club de patinatge Royals València.

El divendres 24, la biblioteca municipal, acollirà un taller de currículums, d’11 a 13 hores, també amb aforament. A la vesprada, a les 18 hores es farà kamgoo*jump al parc dels paellers, una activitat esportiva amb la qual a més de cremar calories les persones participants passaran una estona molt divertida.

Aqueix mateix cap de setmana es tornarà a realitzar un altre taller de xapes i se celebrarà una de les activitats més esperades i que actualment més practiquen les persones joves: l’escalada. Aquesta activitat de rocòdrom serà a càrrec de l’empresa especialitzada en esports d’aventura, Esport Actiu.

Així mateix, per al diumenge 26 hi ha programat un taller de lettering, per a grups de 15 persones, en la plaça de la Llar i per a finalitzar aquestes setmanes dedicades a la joventut en gran es farà un taller de Batucada, de la mà de Tro de Bac.

La regidora de Joventut, Irene Martínez, s’ha mostrat molt il·lusionada per poder dur a terme aquestes activitats, ja que són les primeres que organitza com a regidora. A més, ha destacat el suport rebut per tot l’equip de govern, la qual cosa ha agraït personalment a les seues companyes i companys.

Així mateix, Martínez ha declarat que tota la programació “ha hagut d’adaptar-se a la nova realitat per a garantir les condicions de salut i seguretat que exigeix aquesta pandèmia”. “Espere que, fins i tot sent un any diferent, les i els joves de Bonrepòs i Mirambell acullen les activitats amb entusiasme i les gaudisquen amb responsabilitat”, ha afegit.