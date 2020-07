Bonrepòs i Mirambell continua amb les tasques de control de plagues

Print This Post

La desinsectació s’ha centrat en el mosquit tigre i les paneroles

Durant la jornada d’avui dimarts, l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha continuat amb les tasques periòdiques de desratització i desinsectació que, amb l’arribada de la calor, es fan necessàries per a mantenir la netedat al municipi.



L’empresa NC Plagas, l’encarregada de portar a terme aquestes tasques, ha représ les labors en la xarxa de clavegueram, parcs, jardins i edificis municipals, centrant-se, en aquesta ocasió, en evitar les possibles plagues de mosquit tigre i paneroles.



José Manuel Alberich, regidor de Medi Ambient, ha assenyalat «la importància de treballar en la prevenció d’aquestes possibles plagues. Per aquest motiu, des del consistori hem de fer tot el possible per oferir al nos