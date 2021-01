Bonrepòs i Mirambell dona suport a l’hostaleria local amb la campanya “Gaudim de la vostra cuina a casa”

Print This Post

Des de l’Ajuntament es promociona el servei de menjar per a emportar dels establiments locals per incentivar les comandes entre els seus veïns i veïnes

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha posat en marxa una campanya informativa per promocionar l’hostaleria local. Amb el nom “Gaudim de la vostra cuina a casa”, aquesta iniciativa pretén valorar i ajudar un sector fortament colpejat a conseqüència de la crisi sanitària i promocionarà els establiments del municipi que ofereixen el servei de menjar per a emportar: La Taberna del Poble, Bar del Centre Cívic, Cafetería Eclipse, Bar el Cantó i Café el Bon Repòs.



El regidor de comerç, Jesús Raga, afirma que “l’hostaleria és un sector molt important en el nostre municipi. En aquests moments està veient afectada la seua activitat per les últimes restriccions aprovades per la Generalitat Valenciana i des de l’Ajuntament estem utilitzant tots els mecanismes que estan a la nostra disposició per a ajudar-los”.



Entre les últimes mesures aprovades per la Generalitat Valenciana per a contenir l’avanç de la Covid-19 es troba el tancament de bars i restaurants des del passat 21 de gener fins, almenys, el 3 de febrer, amb l’excepció que aquests establiments preparen menjar per a emportar o a domicili.



En aquest sentit, alguns dels establiments de Bonrepòs i Mirambell han hagut de fer un esforç afegit per poder preparar menjar per a emportar a les cases i que la ciutadania puga continuar gaudint de la seua cuina.



L’Ajuntament segueix així amb la seua intenció d’ajudar al sector hostaler amb una mesura que se suma a l’aprovació, durant la primera declaració d’estat d’alarma, d’un paquet d’ajudes urgents a aquest sector amb motiu del tancament dels locals. Així mateix, a finals de l’any 2020 es van aprovar ajudes directes al sector de l’hostaleria per al manteniment de la seua activitat.