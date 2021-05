Bonrepòs i Mirambell finalitza l’adequació dels carrers Del Mig i Macarella

Connect on Linked in

És la primera obra executada dins del Pla d’Inversions 20-21

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha començat a executar les primeres obres del Pla d’Inversions 20-21. En aquest sentit, ja han finalitzat els treballs d’adequació dels carrers Del Mig i Macarella.

A principis del mes d’abril es va procedir a l’asfaltat d’aquesta zona de la localitat, obrint-se al trànsit de vehicles el passat dia 8. A causa de les pluges de les últimes jornades es van haver de posposar els treballs de pintat de la senyalització horitzontal fins a aquesta setmana, quedant ja totalment finalitzada l’actuació en els dos carrers.

El regidor d’Urbanisme, Jesús Raga, ha destacat la finalitat d’unes obres que han buscat “augmentar la seguretat viària en el municipi, millorant uns carrers on l’asfalt estava deteriorat, amb el perill i les molèsties que això suposava”.

Inversió superior als 1,8 milions d’euros en 2021

L’Ajuntament té previst invertir més d’1,8 milions d’euros durant el 2021. L’asfaltat dels carrers ha tingut un cost de 34.000 euros i, al costat de la reforma de les aules del centre de formació permanent d’adults (38.000 euros), ja s’han escomés dues de les nou actuacions previstes per als pròxims mesos.

El projecte amb major partida assignada és el de l’ampliació i l’adequació del col·legi municipal, amb un cost d’1.163.000 euros, seguit de la reforma i climatització de la Llar (260.000 euros) i de la primera fase de rehabilitació del magatzem agrícola (172.788 euros).

D’altra banda, cal destacar altres actuacions previstes per a enguany, com la substitució de la depuradora de la piscina (58.389 euros), la redistribució dels despatxos de l’àrea de Benestar Social a l’Ajuntament (16.000 euros) i el Pla Urbà d’Actuació Municipal (10.243 euros).

Finalment, es destinarà una partida de 30.000 euros per als tres projectes triats dins dels pressupostos participatius: adaptació d’un parc infantil com a parc inclusiu per a xiquetes i xiquets amb diversitat funcional, millores en el mobiliari del Parc dels Paellers i la compra de tarimes regulables per a l’escenari del Parc dels Paellers i de la Llar.