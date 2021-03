Bonrepòs i Mirambell impulsa la campanya “Respectem i cuidem l’Horta”

Connect on Linked in

La Regidoria de Medi Ambient ha instal·lat cartells informatius en les diferents zones d’horta de la localitat

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell està treballant per a conscienciar a la ciutadania en la importància de respectar i cuidar l’horta. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Medi Ambient s’ha impulsat la campanya “Respectem i cuidem l’Horta”, que ha consistit en la instal·lació de cartells informatius en diverses zones d’horta de la localitat.

Concretament els panells informatius van instal·lats als carrers la Barraca, Macarella i Major i en les avingudes del Maestrat i del Cementeri.

Com s’indica en els cartells, durant l’activitat física o els passejos per l’horta hem de respectar el treball de les persones que es dediquen a l’agricultura. En aquest sentit, la campanya valora l’agricultura com un sector essencial, que exigeix que quan s’accedisca i es gaudisca del seu paisatge es faça de manera respectuosa. Totes les accions incíviques seran sancionables.

Des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda que no està permés agafar fruita, verdura o qualsevol material dels camps sense permís explícit i per escrit de la propietat; entrar en les parcel·les, estiguen cultivades o no; dipositar qualsevol mena d’abocament no relacionat amb l’explotació agrària, així com portar animals solts i no recollir els excrements.