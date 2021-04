Bonrepòs i Mirambell inicia l’elaboració del Pla Urbà d’Acció Municipal

Print This Post

El municipi de Bonrepòs i Mirambell està planificant el seu futur mitjançant l’elaboració d’un Pla Urbà d’Acció Municipal (PUAM), un document de caràcter estratègic local que descriu les línies d’actuació del Municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En ell s’establiran les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal per a poder avançar en el disseny d’un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible; els grans objectius de la planificació estratègica urbana de la Unió Europea per a la dècada 20-30.

Per a definir les línies estratègiques d’actuació en el municipi es necessita la participació dels veïns i veïnes de Bonrepòs i Mirambell. Per això, en aquesta part inicial de presentació, des de l’Ajuntament s’anima a la ciutadania a participar en l’elaboració d’aquest Pla, atés que la participació ciutadana és una eina fonamental perquè el Pla siga un èxit.

La primera via de participació s’estableix en la realització d’una enquesta, posada a la seua disposició fins al pròxim 15 de maig, i que podran trobar tant en les xarxes socials del Consistori com en la pàgina web municipal.