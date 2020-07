Bonrepòs i Mirambell inicia una campanya de sensibilització contra els excrements dels gossos a la via pública

Print This Post

Busca conscienciar sobre el problema que representa per a la salut pública

Es repartiran kits de botelles d’aigua per a netejar l’orina i recollidors d’excrements

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha iniciat una campanya de sensibilització davant la problemàtica dels excrements de gossos a la via pública. A pesar de la conducta cívica sempre exemplar de la gran majoria del veïnat, per desgràcia segueix havent-hi persones amb un comportament poc responsable. Per aquest motiu es fa necessària aquesta campanya, perquè el complet de la població actue correctament.



Amb més de 500 animals domèstics censats a la localitat, des de la Regidoria de Medi Ambient es repartiran, en aquesta campanya, 600 botelles d’aigua emplenables per a netejar l’orina i 500 recollidors d’excrements.



José Manuel Alberich, regidor de medi ambient, ha destacat que “l’incivisme d’uns pocs afecta la gran majoria, i és un tema que ens preocupa i molt, ja que per a ningú és agradable haver d’estar esquivant excrements quan vas caminant pel carrer”. A més, ha afegit Alberich, “ja no es tracta sols de l’efecte visual o de l’olor, parlem d’un problema de salut pública, per això hem d’educar als que encara segueixen amb aquestes males pràctiques”.



Cal recordar que l’Ordenança municipal, en els seus articles 32 a 45, regula els animals domèstics i reflexa sancions que poden arribar fins als 1.000 euros per a aquelles persones que infringisquen la normativa.



Els kits de botelles i recollidors d’excrements es poden recollir a l’ajuntament des del dilluns 20 de juliol, en horari de 10 a 13 hores, i sols es necessita el DNI del propietari o propietària i el número de cens de l’animal.