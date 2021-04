Bonrepòs i Mirambell instal·la els cartells informatius de Colònia Felina Projecte CER

Connect on Linked in

Els veïns que no disposen del carnet que habilita per a alimentar i cuidar als felins no podran dur a terme aquesta tasca

En els darrers dies s’ha procedit a la instal·lació de plaques en els diferents punts d’alimentació de les colònies felines de Bonrepòs i Mirambell, una iniciativa que s’emmarca dins de Colònia Felina Projecte CER (Captura, Esterilització i Retorn).

Concretament, s’han instal·lat en el Parc Federica Montseny, carreró de Montoliu (enfront de l’estanc), carrer Horta (en el Polígon), carrer Camp de Túria, carrer Alquería de Ropilla i dues en el carrer Macarella.

El col·lectiu Conexión Felina, amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha impartit un curs de formació per a alimentar i cuidar els gats. La Regidoria de Medi Ambient ha fet el lliurament del carnet que habilita per a alimentar i cuidar als felins. Qui no estiga en possessió d’aquest carnet no podrà donar aliment, ja que cal un control i uns coneixements per a dur endavant aquesta tasca, i s’arrisca a la imposició d’una multa.

Des de Conexión Felina posen l’accent en la importància de l’esterilització dels felins per a controlar les colònies. Des de l’Ajuntament s’aporten 1.000 euros per a escometre aquestes esterilitzacions.