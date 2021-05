Bonrepòs i Mirambell planta un arbre per cada bebé nascut en 2020 en la localitat

Connect on Linked in

Aquest acte s’emmarca en la commemoració del Dia de l’Arbre, que es va celebrar ahir després d’ajornar-se per la pandèmia

El municipi de Bonrepòs i Mirambell va celebrar ahir el Dia de l’Arbre, una jornada que habitualment es realitza en el primer trimestre de l’any, però a causa de la pandèmia ha hagut de retardar-se fins que ha millorat la situació.

L’acte va consistir en la plantació d’un arbre al Parc dels Paellers per cada xiquet i xiqueta nascut en la localitat l’any anterior, i que han sigut un total de 22. La crisi sanitària no ha impedit que se celebre aquest acte per cinqué any consecutiu, que va començar amb la plantació d’un arbre per cadascun dels xiquets i xiquetes nascuts l’any 2015.

Enguany, a més, l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell s’ha adherit a la campanya “Un arbre per Europa”, impulsada per l’Associació Equipo Europa, i l’objectiu de la qual és visibilitzar la importància de la sostenibilitat en l’àmbit local. Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar la col·laboració entre les autoritats locals i la ciutadania a l’hora de promoure el desenvolupament sostenible. En aquest sentit, l’Ajuntament va agrair a l’empresa Girsa, i en concret al seu cap de servei, Pere López, el servei de jardineria prestat ahir diumenge en la plantació dels arbres.

A l’acte van assistir, a més de les famílies dels bebés, l’alcaldessa del municipi, Raquel Ramiro, la regidora de Medi Ambient, Irene Martínez, i els regidors M. Carmen Laso i José Manuel Alberich.

Raquel Ramiro va afirmar, durant el transcurs de la iniciativa, que aquests naixements “representen una llum d’esperança en aquest dur any de pandèmia que hem passat”. Per part seua, Irene Martínez, que va assistir per primera vegada a aquest acte com a edil de Medi Ambient, el va definir com a “simbòlic i bonic de recordar”, desitjant que ho gaudiren en família “i que cada vegada que visiten el Parc vegen créixer al costat dels seus fills el seu arbre”.

L’alcaldessa va ser l’encarregada de convidar personalment a les famílies d’aquests xiquets i xiquetes, entregant-los en el seu domicili la invitació a l’acte. Aquesta activitat contribueix a la reforestació d’una de les zones verdes més importants del municipi.