Bonrepòs i Mirambell reforça la neteja i desinfecció del CEIP Mare de Déu del Pilar

Es complementaran les tasques habituals amb neteja i desinfecció en les hores lectives

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell s’ha compromés amb la direcció del CEIP Mare de Déu del Pilar a dotar de personal de neteja el col·legi durant les hores lectives del pròxim curs.



Aquestes tasques de neteja i desinfecció complementaran a les ja habituals que es fan diàriament en finalitzar les classes, i se centraran en les zones comunes com els banys, baranes, zones de pas… A més, per al present curs el col·legi disposarà en el seu horari lectiu de totes les instal·lacions del poliesportiu per a poder mantenir la distància de seguretat entre els diferents grups bombolla.

Prèviament, la brigada d’obres i serveis municipal ha estat ja realitzant diverses tasques de manteniment i conservació del col·legi públic. L’objectiu d’aquesta actuació ha estat deixar-lo preparat per al començament de les classes amb les noves condicions de seguretat i habitabilitat necessàries davant l’actual situació derivada de la Covid-19.



José Manuel Alberich, regidor d’educació, ha assenyalat que «des del consistori hem de posar a disposició, tant de la comunitat educativa com de l’alumnat, les ferramentes de les quals disposem per a garantir una educació amb les màximes garanties, més encara ara, quan hem de redoblar esforços per a fer front a la Covid».