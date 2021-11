Bonrepòs i Mirambell se suma a la commemoració del 25N

Print This Post

El 23 de novembre a les 17.00 hores hi haurà una concentració a Bonrepòs i Mirambell per a llegir un manifest com a rebuig a la violència de gènere

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell se suma un any més al Dia de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que es commemora el 25 de novembre, per a visibilitzar i conscienciar a la població sobre aquesta xacra social.

Per a això, el Consistori, en col·laboració amb l’àrea d’Igualtat de la Mancomunitat del Carraixet, durà a terme diverses actes i accions durant aquesta setmana que s’emmarquen en una campanya general sota el lema “El batec dels papallones”.

Aquesta campanya té l’objectiu de crear una xarxa de papallones que simbolitzen un canvi d’actitud cap a la violència contra les dones, implicant a tota la població, centres educatius i teixit associatiu, ja que des de la Mancomunitat del Carraixet s’aposta per l’educació i conscienciació general.

Així doncs, s’ha penjat una lona en la façana de cada ajuntament i s’ha instal·lat una xarxa per a col·locar les diferents papallones que han elaborat tant el veïnatge, com els col·legis o associacions, entre altres.

D’altra banda, el 23 de novembre a les 17.00 hores tindrà lloc una concentració a nivell Mancomunitat a Bonrepòs i Mirambell per a llegir un manifest com a rebuig a la violència de gènere i, reivindicar així la fi de tota mena de violència masclista.

A més, el dia 24 a les 18.00 hores es compartirà en les xarxes socials de l’ajuntament un vídeo del microrrelat Condemna Indeguda, que posa el focus en la violència de gènere entre adolescents.

Per descomptat, el mateix dia 25, a les 12.00 hores, es realitzarà una concentració a la porta de l’ajuntament per a guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes de violència masclista.

Així mateix, l’Ajuntament, a través de la Mancomunitat del Carraixet s’adhereix a la declaració institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona de 2021.