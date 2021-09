Bonrepòs i Mirambell s’ompli d’activitats amb la seua Setmana dels Majors

Print This Post

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha organitzat gran varietat d’esdeveniments dirigits a les persones majors del municipi, del 24 de setembre al 5 d’octubre, amb l’objectiu de promoure el seu desenvolupament sociocultural i potenciar la seua integració social.

Per al Consistori és molt important fomentar la participació i l’envelliment actiu d’aquestes persones, per això ha programat activitats de tota índole.

La Setmana dels Majors començarà amb la inauguració de l’exposició del pintor Ximo Xeca, que es farà a les 18.30 hores en el Centre Cívic. Aqueix mateix dia es projectarà la pel·lícula “Elsa i Fred” en la plaça del Poble.

La següent activitat, que es realitzarà el 28 de setembre, serà un taller de risoteràpia. A més, el dia 29, es farà una visita guiada a la Casa Museu de Concha Piquer.

El dia 30 a la vesprada, les persones més majors de Bonrepòs i Mirambell podran gaudir d’un taller de biodansa amb el qual treballaran la mobilitat dels seus cossos des de la diversió. Aqueixa nit, també hi ha programat un cinefòrum.

Com cada any, el 2 d’octubre se celebrarà el tradicional “Sopar dels Majors” i una actuació de sarsuela. I per a finalitzar amb les activitats, el 5 d’octubre, tindrà lloc la visita al Monestir Sant Miquel dels Reis.

El regidor de Benestar Social, Jesús Raga, ha manifestat el seu entusiasme de poder tornar a celebrar aquests actes després un any tan complicat marcat per la pandèmia, sobretot el tradicional ”Sopar de Majors”.

“Per fi comencem a veure la llum al final del túnel. Encara que no hem pogut organitzar tot el que ens haguera agradat, hem preparat activitats molt variades perquè totes les persones majors que ho desitgen puguen participar”, ha afegit.

Des de l’Ajuntament animen als seus majors participar en les activitats i esdeveniments programats que, per descomptat, es faran complint totes les recomanacions sanitàries.