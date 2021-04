Bonrepòs i Mirambell suspén la taxa d’ocupació de la via pública en terrasses

Connect on Linked in

Aquesta mesura, que s’uneix a altres ajudes ja impulsades, pretén compensar les restriccions sobre aforament i horaris que han d’assumir aquests mesos els hostalers locals

En el Ple ordinari de març l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell va aprovar, per unanimitat dels tres grups polítics que conformen el consistori, la suspensió de la taxa d’ocupació de la via pública en terrasses per a taules, cadires i elements anàlegs. La finalitat és ajudar els hostalers locals a fer front a la crisi provocada per la Covid-19 i compensar les restriccions sobre aforament i horaris que han d’assumir aquests mesos.

En aquest sentit, l’alcaldessa Raquel Ramiro ha explicat que “escoltem els problemes que han d’afrontar els nostres autònoms i empresaris locals i hem actuat ràpidament posant en marxa tots els mecanismes que estan a la nostra disposició per a ajudar a un sector tan important en el nostre municipi com és l’hostaleria”.

La primera edil ha recordat les mesures impulsades durant aquest temps, com “l’aprovació d’un paquet d’ajudes urgents a aquest sector amb motiu del tancament dels locals durant la primera declaració de l’estat d’alarma, la concessió de subvencions municipals per a sufragar despeses corrents com el lloguer, l’aigua o la llum derivats del funcionament de la seua activitat i, ara, la suspensió de la taxa de terrasses”.

Hui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província l’edicte de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell sobre la suspensió de la taxa d’ocupació de via pública, obrint-se el termini de 30 dies als interessats per a examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. En cas de no presentar-se reclamacions, la suspensió de la citada taxa quedarà definitivament aprovada.

Ramiro ha informat també que “en aquests moments s’estan tramitant les ajudes Parèntesi contemplades en el Pla Resistir, el termini del qual acaba aquest dimecres 21 d’abril, suposant una injecció de liquiditat de prop de 70.000 euros en el municipi”.