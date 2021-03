Bonrepòs i Mirambell treballa en mesures d’estalvi energètic per al col·legi

Connect on Linked in

L’Ajuntament retornarà al CEIP Mare de Déu del Pilar el 50% per a invertir en les necessitats de l’escola, mentre que l’altre 50% es destinarà a reinvertir més estalvi energètic

El passat dijous 18 de març va tindre lloc una reunió entre l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell i la cooperativa valenciana Aieoluz sobre el programa 50/50 d’escoles públiques de cara al curs 2021/22, una iniciativa d’estalvi energètic que busca involucrar a tota la comunitat educativa amb el suport i acompanyament del Consistori, gràcies a una subvenció rebuda de la Diputació de València.

L’objectiu final del programa és millorar l’estalvi energètic en el CEIP Mare de Déu del Pilar i, per a això, es busca el compromís de la comunitat educativa de cara a aconseguir un canvi d’hàbits i de comportaments. Com a contrapartida, l’Ajuntament retornarà al centre educatiu el 50% en beneficis econòmics per a invertir en les necessitats de l’escola, mentre que l’altre 50% es destinarà a reinvertir en accions que representen més estalvi energètic.

La primera trobada entre aquestes dues entitats va estar encapçalat per l’alcaldessa Raquel Ramiro i va comptar amb la presència de la regidora de Medi Ambient, Irene Martínez, i el regidor d’Educació, José Manuel Alberich, així com Aaron Murillo i Salva Moncallo des de la cooperativa valenciana. En ell es va establir que el contingut i la direcció del projecte es basen en el diagnòstic sobre consums energètics realitzat per un equip de treball.

S’ha previst una nova reunió divendres 16 d’abril per a continuar detallant el projecte i per a establir una data per al taller de presentació inicial per a la comunitat educativa abans del final del present curs.