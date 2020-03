Bons resultats del Club de Patinatge Artístic de Paiporta en la jornada d’iniciació de l’Alcúdia de Crespins

Connect on Linked in

El Club de Patinatge Artístic de Paiporta va obtindre bons resultats en la primera prova d’iniciació de 2020, organitzada per la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana a l’Alcúdia de Crespins dies enrere. En la modalitat lliure, es varen presentar per al nivell 1 quatre patinadores i un patinador, mentres que per al nivell 2 concorregueren dos patinadores i altre patinador. Un total de 9 aconseguiren la qualificació d’apte/apta. Quant a la modalitat de dansa, es varen presentar a les proves tres patinadores al nivell 1, i una al nivell 2. Varen aconseguir superar les proves dos de les tres participants, que passen directament a la categoria territorial de ‘solo dance’. Des del Club de Patinatge Artístic de Paiporta feliciten a aquelles patinadores i patinadors que han superat les proves de la Federació i, al mateix temps, animen a continuar treballant a aquelles i aquells que no ho han aconseguit.