Bravo adverteix que el botelló serà considerat una falta greu multada amb fins a 30.000 euros

La consellera insta les Policies Locals i a la resta de les forces de seguretat al fet que extremen la vigilància dels llocs de major afluència



La mesura busca “un efecte dissuasiu” perquè “el 10% dels joves que s’ha contagiat de COVID-19 pateix seqüeles molt importants”



Les modificacions legislatives aprovades aquest divendres prohibeixen el consum col·lectiu de qualsevol mena de beguda en la via pública, així com la venda d’alcohol a partir de les 20 hores, en tota la Comunitat Valenciana

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo ha destacat que el botelló serà considerat “una infracció greu amb multes que van des de 601 a 30.000 euros”, després d’haver sigut aprovat pel Ple del Consell celebrat aquest divendres el decret llei que modifica el règim sancionador contra els incompliments de les mesures enfront de la COVID-19.

Així s’ha expressat la consellera al final de la reunió de coordinació de seguretat de mesures COVID-19 presidida pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i en la qual també ha participat la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, els màxims responsables del Cos de Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències; així com l’alcalde de València, Joan Ribó, i representants dels ajuntaments d’Alacant, Castelló i Elx, i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Durant la sessió de treball, s’ha informat sobre la modificació del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol pel qual s’estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenció davant la COVID-19, que entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

En concret, la norma prohibeix el consum col·lectiu de qualsevol mena de beguda en la via pública o altres espais oberts al públic, quan es constate per l’autoritat inspectora que s’impedeix o dificulta l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal.

A més, es qualifica com a infracció greu la participació i, com molt greu l’organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte equivalent, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració o agrupació de persones, quan també “es constate per l’autoritat inspectora que les circumstàncies de la celebració impedisquen o dificulten l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció o del manteniment de la distància de seguretat interpersonal”.

D’altra banda, el decret incorpora la modificació de la llei de Salut Pública que permetrà avançar la prohibició de la venda de begudes alcohòliques en supermercats i botigues al detall a partir de les 20.00 hores.

Aquestes mesures s’apliquen a tot el territori de la Comunitat Valenciana independentment de si hi ha o no toc de queda en els municipis de major incidència de la COVID-19.

Efecte dissuasiu entre els joves

La consellera ha explicat que “en aquesta mena de festes i de reunions és on tenim el major índex de contagis, per la qual cosa el denominat botelló s’està convertint en un gran factor de risc”. Bravo ha justificat d’aquesta manera la necessitat de considerar el botelló com una infracció greu i establir multes quantioses.

Per a la consellera, la mesura busca “un efecte dissuasiu entre els joves perquè, encara que confiem en ells, hem de recordar-los que el virus ataca a tots i que el 10 per cent dels joves que es contagien tenen seqüeles molt importants”. Per això Gabriela Bravo ha apel·lat a la seua responsabilitat i ha mostrat la seua confiança que “compliran les mesures sanitàries”.

La consellera ha demanat la màxima col·laboració a les forces i cossos de seguretat de l’Estat i especialment a la Policia Local, “perquè són precisament els ajuntaments els qui coneixen els llocs de major afluència per part dels joves”.

Finalment, Bravo ha assenyalat que “no podem consentir que les festes es traslladen a altres espais on no hi ha possibilitat de controlar els aforaments ni de dur a terme cap mena de mesura sanitària, sobretot el distanciament social”.