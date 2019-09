Bravo anuncia que el Consell facilitarà a jutges i fiscals l’assistència d’especialistes per a lluitar contra la delinqüència econòmica

Print This Post

La consellera de Justícia reclama una reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal perquè els informes dels perits comptables tinguen validesa processal

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat que el Consell “aquesta disposat a crear un cos d’assessors especialistes en Economia, Finances, Comptabilitat i anàlisi de Big Data per a ajudar jutges, fiscals i Forces i Cossos de Seguretat a lluitar amb eficàcia contra la delinqüència econòmica i, molt especialment, contra la corrupció”.

La consellera ha fet aquest anunci durant la inauguració de les II Jornades de la Càtedra DeBlanc per a la detecció de delictes financers i blanqueig de capitals que s’ha dut a terme aquest dijous en el Centre del Carme de Cultura Contemporània de València.

Aquesta Càtedra va ser creada en 2018 com a fruit d’un conveni entre la Facultat d’Economia de la Universitat de València i la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques i té com a objectiu l’assistència tècnica a jutges, fiscals, Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil, en la lluita contra els delictes economicofinancers i de blanqueig de capitals o de corrupció.

La consellera ha assegurat que les noves tecnologies han propiciat noves vulnerabilitats “en les quals els delictes econòmics i el blanqueig de capitals són una greu amenaça per a l’estabilitat i seguretat de les societats en soscavar les institucions i els valors de la democràcia”.

“El problema -ha continuat Gabriela Bravo- és que quan parlem de delictes econòmics estem parlant de processos de gran complexitat per al qual els jutges i fiscals no sempre compten amb les eines necessàries per a això”.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que la creació d’un cos de perits en matèria econòmica i comptable al servei dels jutjats és una demanda històrica de jutges i fiscals. Per això “seria convenient modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal perquè els informes d’aquests especialistes anaren vàlids des del punt de vista processal de la mateixa manera que ho són els dels mèdics forenses”.

Per a la consellera, “mentre arriba aquesta reforma la Generalitat ha posat en marxa la Càtedra DeBlanc per a ajudar jutges i fiscals amb eines eficients, tant des del punt de vista de la seua formació en àrees molt especialitzades com de la possibilitat de comptar amb informes tècnics realitzats gràcies als coneixements d’última generació”.

Les II Jornades de la Càtedra DeBlanc reuneixen a València a una dotzena d’experts en blanqueig de capitals i delinqüència econòmica en una trobada acadèmica en el qual s’han inscrit 78 professionals de la Fiscalia, l’Agència Tributària i la judicatura.