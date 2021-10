Bravo destaca que la bona coordinació de la OAVD de Carlet ha permés assistir a 585 dones des de la seua obertura

Connect on Linked in

Durant el primer semestre d’enguany ja s’han atés 179 persones

Bravo: “Les víctimes ens reconeixen que sense l’afecte i l’atenció de les professionals de l’Oficina no hagueren sigut capaces de continuar lluitant soles”

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, acompanyada per la directora general de Justícia, Àngels Bixquert i el director general de Reformes Democràtiques, José García Añón, ha visitat aquest dilluns les noves instal·lacions de l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD) de Carlet. En aquest espai Bravo ha destacat la importància de la coordinació entre els recursos de la Generalitat amb el jutjat de violència sobre la dona i l’administració local a l’hora de donar una assistència integral a les víctimes del delicte i especialment a les víctimes de violència de gènere.

“Aquesta coordinació és clau – ha assegurat Bravo- No basta solament amb po-ner els recursos. És necessari ser capaços de generar protocols de col·laboració i coordinació entre les diferents entitats que treballen per a protegir de manera eficient a les víctimes, i l’Oficina de Carlet és un bon exemple”.

En el primer semestre d’aquest 2021, en la OAVD de Carlet s’han atés 179 persones, de les quals, 173 eren dones i, d’elles, el 80% eren víctimes de violència de gènere o violència domèstica. Des de la seua posada en funciona-esmente al desembre de 2018 s’han dut a terme 1.300 actuacions que es concreten en 611 persones ateses, de les quals el 96% eren dones.

Precisament Bravo ha volgut posar en valor la labor de les professionals que treballen en l’Oficina i ha explicat que “en la Conselleria s’han rebut correus de víctimes agraïdes per tot el treball que es duu a terme des d’aquesta Oficina. Un treball que s’estén durant el llarg període de temps que pot durar un procediment judicial.

Víctimes que s’han sentit secundades, acompanyades i que a més reconeixen que si no hagueren tingut durant tot aquest temps la informació, l’afecte i l’atenció d’aquestes professionals segurament no havien sigut capaces de continuar lluitant soles”.

Millora en les instal·lacions

L’Oficina s’ha reubicat des de fa unes setmanes en la seu dels juzados de Carlet. Un dels objectius de la reforma que s’ha dut a terme i en la qual s’han invertit 101.000 euros és precisament convertir l’Oficina d’Assistència a les Víctimes de Delicte (OAVD) en un espai més accessible, ampli i confortable punt per a les tres professionals que treballen en ella, com per a les persones que acudeixen a la recerca d’ajuda. Per a això s’ha habilitat un tercer despatx, s’ha ampliat la sala d’espera i s’ha creat una zona segura que garanteix la privacitat de les víctimes.

A més, també s’ha actuat en el soterrani per a crear la zona d’arxiu i els calabossos i s’ha reubicat el servei comú de notificacions i embargaments. Els jutjats de Carlet ofereixen cobertura a més de 82.000 persones de sis municipis (Alginet, Almussafes, Benifaió, Benimodo, L’Alcúdia i Silla) que componen aquest partit judicial. La seu de Carlet amb 4 jutjats de primera instància i instrucció del qual el número 3 està especialitzat en Violència sobre la Dona.

Des de la seua posada en marxa, la xarxa d’Oficines d’Assistència a les víctimes del delicte que compta amb 33 Oficines en l’actualitat i en la qual treballen 190 professionals ha atés a quasi 82.000 persones, de les quals 41.000 dones són víctimes de violència de gènere o violència domèstica.