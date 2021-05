Bravo insta les forces i cossos de Seguretat a considerar a les dones prostituïdes com ‘altres víctimes

Connect on Linked in

La consellera obri el primer curs especialitzat en sensibilització i prevenció de la prostitució per a policies i guàrdies civils del Ivaspe

El Fòrum Valencià per a l’Abolició de la Prostitució proposarà als ajuntaments reformes legals per a adequar les ordenances

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha instat les forces i cossos de Seguretat de l’Estat a considerar a les dones prostituïdes com “altres víctimes més de violència de gènere a les quals cal protegir i ajudar a eixir d’aqueixa situació”.

Bravo s’ha dirigit així a les 240 persones, 30 presencials i la resta per ‘streaming’, entre policies locals, nacionals i guàrdies civils que s’han inscrit en el primer curs sobre prostitució i explotació sexual en la Comunitat Valenciana dirigit a membres de les forces i cossos de Seguretat de l’Estat.

Aquesta formació específica s’imparteix des d’aquest dijous i fins dimecres que ve, 19 de maig, en la seu de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe), a Cheste.

Bravo ha insistit que, per a abolir la prostitució, és necessari “treballar de manera transversal i això suposa canviar lleis i mentalitats”. En concret, ha anunciat que dins del Fòrum Valencià per a l’abolició de la prostitució “farem propostes perquè els ajuntaments tinguen base legal per a adequar els seus ordenances i puguen actuar contra els establiments que donen cobertura a l’explotació sexual”.

Durant la seua intervenció, la consellera ha destacat el “gran acolliment” del curs per al qual s’han rebut més de 450 sol·licituds per a alguna de les 30 places presencials disponibles. Això ha suposat que es programaran més edicions d’aquesta acció formativa integrada en les activitats del Fòrum Valencià per l’Abolició de la Prostitució promogut per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

El curs pretén sensibilitzar als professionals de la Seguretat Pública sobre les greus conseqüències que té l’explotació sexual per a promoure un clima de tolerància zero enfront d’aquesta vulneració dels drets humans.

Per això, la consellera ha destacat el paper “fonamental” de les policies locals, la Guàrdia Civil i el Cos de Policia Nacional, que “estan en la primera línia i han de ser els nostres aliats per a identificar a les dones que pateixen explotació sexual des d’una altra mirada, la de la víctima”.

Per a Gabriela Bravo, “no és de rebut que, per mantindre un concepte obsolet i injust de l’ordre públic, per a atallar la prostitució es pretenga perseguir la víctima i no al victimario, al prostituidor, al mal anomenat client”. En aquest sentit, la consellera ha recordat que els diners “dedicats a comprar sexe conforma el tercer negoci criminal que més beneficis genera després del tràfic d’armes i el de drogues i que, només a Espanya, mou cinc milions d’euros al dia”.

“La prostitució no és un mal endèmic ni un destí inevitable com un càstig bíblic”. “Que haja existit i existisca no vol dir que haja de continuar existint”, ha conclòs la consellera.

El primer mòdul del curs “Prostitució i explotació sexual en la Comunitat Valenciana: sensibilització i prevenció” aborda l’explotació sexual i la indústria del sexe a Espanya i ha sigut impartit per la directora i guionista Mabel Lozano.

Els quatre mòduls restants s’impartiran aquest divendres i la setmana pròxima i comptaran amb testimoniatges de víctimes supervivents de l’explotació sexual, a més d’abordar els drets de les víctimes, els aspectes jurídics del tràfic o l’actuació de les forces i cossos de seguretat en la prevenció i detecció de les víctimes d’explotació sexual i tracta.