Bravo presenta el Fòrum per a l’Abolició de la Prostitució, que proposarà els canvis legals per a erradicar aquest tipus de violència de gènere

Es crearan dos grups de treball per a arbitrar una proposta valenciana per a abolir el comerç sexual i les universitats faran dos grans treballs de camp per a radiografiar la situació en la Comunitat

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha presentat aquest dimarts el Fòrum Valencià per a l’Abolició de la Prostitució, una iniciativa que reunirà, al llarg d’enguany, a entitats, persones expertes, juristes, administracions i institucions acadèmiques que elaboraran un paquet de propostes per a escometre els canvis legals i les polítiques assistencials necessàries per a erradicar-la.

El Fòrum s’articularà a través de dos grups de treball que seran els encarregats de proposar plans d’acció per a l’erradicació de la prostitució. Les sessions començaran aquest mateix mes de març de manera que els informes amb les seues conclusions estiguen disponibles dins d’un any.

Els informes que s’elaboren en aquest fòrum seran els fonaments sobre els quals articularen una proposta de reformes legislatives i polítiques públiques que permeten que la Comunitat Valenciana siga una terra que pose fi a l’explotació sexual.

Entre les tasques d’aquest fòrum estarà la realització de dos grans estudis de camp que permetran radiografiar el fenomen de la prostitució en la Comunitat Valenciana.

Un d’ells ho farà la Universitat de València per a conéixer quantes dones estan en aquesta situació, el seu perfil econòmic, social i familiar o estimar el volum de diners que mou aquesta activitat, entre altres paràmetres.

L’altre ho realitzarà la Universitat Miguel Hernández d’Elx i se centrarà en la percepció que la societat valenciana té sobre el fenomen. Gràcies a tots dos es podrà definir millor el problema per a desenvolupar els instruments legals i assistencials per a afrontar-lo.

A més, es duran a terme altres iniciatives com una gran campanya de sensibilització i educació ciutadana per a conscienciar, especialment als més joves. També es posarà en marxa, a través del Ivaspe, cursos específics en matèria de prostitució i tracta per a les forces i cossos de Seguretat de l’Estat. Finalment, també s’aprofundirà en la millora dels protocols de coordinació amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Delegació del Govern.